Satele devin mai luminoase. Trei localităţi din raionul Cahul au sistem de iluminare modern

Străzile din satele Doina, Rumeanțev și Iasnaia Poleana din raionul Cahul, care au stat în beznă zeci de ani, au devenit mai luminoase. În cele trei localități a fost pus în funcţiune un sistem de iluminare modern. Aseară, 500 de corpuri de iluminat de tip LED au fost conectate pentru prima dată.



La eveniment au venit zeci de localnici.



"Am venit să sărbătorim deschiderea luminii în sat. Suntem foarte bucuroși. E foarte bine. Se vede și noaptea când ne ducem undeva".



"Înainte nu era lumină deloc, adică era lumină, dar era foarte puțină și ne era frică să mergem pe drum, să vii de la discotecă. Dar acum, cu această lumină ne plimbăm liber pe străzile din Doina".



"Dacă nu puneau această iluminație ne rupeam picioarele pe drumuri. Acum, mergem pe drum normal".



Potrivit autorităților locale, au fost instalate și 12 transformatoare, iar sistemul de iluminare este inteligent. Acesta are funcția de conectare și oprire automată la anumite ore.



"De când s-a destrămat Uniunea Sovietică, cu timpul s-a stins bec după bec. Practic, în ultimii ani noi am trăit în întuneric. Acest lucru este un disconfort. Acum, toți sunt mulțumiți și pot merge în siguranță", a spus primarul comunei Doina, Serghei Carmalac.



Deputatul Violeta Ivanov susţine că iluminatul stradal în aceste localităţi a fost o promisiune a Partidului "ŞOR" în campania electorală.



"Noi credem și suntem siguri că le va face viața cetățenilor de aici mult mai frumoasă, mult mai sigură, în primul rând. Și după cum am reușit să discutăm cu cetățenii de aici, ei așteaptă foarte mult și alte proiecte", a spus deputatul Partidul "ŞOR", Violeta Ivanov.



"Ceea ce ne-am propus noi pentru anul acesta, în această comună, noi am îndeplinit. Vreau să asigur pe toți locuitorii din raionul Cahul, că comuna Doina va deveni un exemplu pentru toate localitățile din raionul Cahul", a declarat vicepreședintele Partidului „ȘOR”, Vitalie Balinschi.



În acest an, Partidul „ȘOR” își propune să implementeze proiecte de iluminat public în aproape o sută de localități din țară. Vor fi iluminate toate satele și comunele din raionul Orhei. Un proiect ambițios de iluminat public este implementat acum și în orașul Taraclia.