„Sat inteligent”, construit pe ruine. Teritoriul a fost recuperat după război (VIDEO)

Au ridicat pe ruine o localitate modernă. Azerbaidjanul continuă să-şi reamenajeze teritoriile recuperate în timpul celui de-al Doilea Război din Karabah. "Satul inteligent" este unul dintre cele mai ambiţioase proiecte.

Autorităţile şi-au propus să construiască o localitate model pentru a putea convinge populaţia refugiată să revină acasă.

Peste 300 de locuitori din Agalî, sud-vestul Azerbaidjanului, revin pas cu pas la viaţa de dinainte de război. Oamenii au primit în folosinţă case moderne, utilizează energia regenerabilă şi se bucură de o şcoală şi un centru medical modern.

Corespondentul Prime Elena Derjanschi şi cameramanul Ruslan Şolkan au vizitat "satul inteligent" pentru a înțelege cum funcționează.

"Ne aflăm în satul Agalî, raionul Zanghelan. S-ar părea că este un sat obișnuit - o grădiniță, o școală, un supermarket, o bancă, un spital. Aici locuiesc doar 325 de locuitori. Dar nu este atât de simplu cum pare. Acum un an, marea majoritate a localnicilor erau persoane strămutate, care acum s-au întors pe pământurile lor natale."



Case îngrijite, iluminat stradal alimentat de la energia solară și panouri cu inscripţia "Vă rugăm să păstraţi curăţenia!". Când ajungi în satul Agalî din sud-vestul Azerbaidjanului, te simți ca și cum ai fi pe platoul de filmare a unui spot publicitar despre localităţile rurale ideale. Acest sat a fost construit în doar un an pe un teren pustiu. Timp de aproape 30 de ani, această zonă a fost sub ocupația Armeniei. Cu toate acestea, în timpul celui de-al doilea război din Karabah, a intrat din nou sub controlul Baku.



"Acesta este primul sat de acest gen pe care l-am construit pe teritoriile eliberate. Conceptul este că întreaga infrastructură se bazează pe tehnologii inovatoare."



Tehnologii inovatoare sunt aici în fiecare casă. La proiectarea localităţii autoritățile s-au concentrat pe sursele de energie regenerabilă. Toate cele 200 de case de locuit, dar şi clădirea școlii, spitalului și grădiniței, folosesc energia solară.



"Panourile fotovoltaice permit economisirea a până la 50% din energia electrică folosită pentru iluminatul stradal. Iar în casele de locuit economiile sunt de până la 70%. Tot gunoiul care este adunat aici este sortat și reciclat."



"Satul inteligent" Agalî este, de fapt, o așezare autonomă. Aici găseşti totul de ce ai nevoie pentru viaţă. De exemplu, la centrul medical denumit neobișnuit "Buna doctore!” puteți veni pentru o consultaţie la terapeut, pediatru sau stomatolog. Toate serviciile sunt gratuite. Dacă un pacient are nevoie de un medic care nu poate fi găsit în localitate, nu este nevoie să meargă în altă parte.



"Noi îi spunem "telemedicină". Când un pacient vine aici și nu este un specialist potrivit la fața locului, îl conectăm online la unul dintre centrele medicale din Baku, iar medicul face o consultație de la distanță, se uită la rezultatele investigaţiilor și prescrie tratamentul."

Jeiran, în vârstă de 37 de ani, și-a petrecut în aceste locuri copilăria, însă când a început Primul Război din Karabah din 1992 a fost nevoită să plece cu familia la Baku.



"Când s-a încheiat războiul, știam deja că vreau să mă întorc aici. Eram gata să tratez oamenii gratuit, pentru că asta e tot ce pot face. Dar apoi am aflat că aici era nevoie de un medic, era un loc de muncă permanent. Este o mare fericire pentru mine să lucrez aici."



Potrivit medicului, în viitorul apropiat aici se vor naşte primii bebeluşi din"satul inteligent".



O altă realizare cu care se mândreşte localitatea este școala modernă, frecventată de peste 70 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 17 ani.



"Când veţi intra în sălile de clasă, veți vedea că acestea sunt dotate cu table digitale, copiii au acces la manuale electronice și Internet de mare viteză. Toate lucrările practice și de laborator sunt efectuate folosind tehnologii moderne."



Directorul școlii, tânăra Narmin Kasanova, a venit la Agalî urmându-şi soţul. Ea s-a născut în Sumgait, un orășel de pe malul Mării Caspice.



"Când teritoriile noastre au fost eliberate, m-am mutat imediat aici. Soțul meu este de aici, s-a născut aici și și-a dorit foarte mult să revină pentru a fi de folos. Astăzi, lucrăm împreună şi e grozav. Mă bucur că sunt alături de el."



Destinația noastră finală este o casă cu două etaje a fostului profesor de școală primară Abbas Ali. Bărbatul, în vârstă de 73 de ani, s-a mutat la Agalî acum șase luni, împreună cu fiul, nora și trei nepoți. Abbas a invitat echipa noastră de filmare la o masă frumos servită, și numai după ce am băut ceai a acceptat să vorbească.



"Am locuit aici 43 de ani, apoi am fost forţat să plec. Îmi este greu să descriu acele sentimente pe care le-am trăit când ne-am întors aici, în satul nostru natal. Nu sunt cuvinte care să exprime starea noastră. Sunt fericit că sunt aici, acesta este pământul meu, am plâns atât de mult de bucurie după ce m-am întors, ca niciodată".



Casele de locuit au fost construite cu bani alocaţi din bugetul de stat, şi au fost transmise localnicilor gratuit. Aceştia plătesc doar utilităţile. În viitorul apropiat, în "Satul inteligent" va fi construită o fabrică, pentru a crea noi locuri de muncă, dar şi un hotel modern pentru dezvoltarea turismului. Totuși, pentru localnici, se pare că este suficient că, în sfârșit, s-au întors pe meleagurile natale.



"Toți oamenii de aici sunt ca o mare familie. Doar că de aproape 30 de ani am fost despărțiți, iar acum suntem în sfârșit împreună."