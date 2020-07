Sat FĂRĂ APĂ în secolul XXI. Localnicii din Cârneşti spală hainele cu apă de ploaie, iar pentru a-şi potoli setea o cară de la kilometri distanţă

Greu de crezut, însă, în secolul XXI, în Republica Moldova, ţară care aspiră să devină stat membru al Uniunii Europene, există sate unde apa potabilă este un lux. Se întâmplă şi în localitatea Cârneşti din raionul Nisporeni, aplasat pe malul râului Prut, chiar la hotarul cu Uniunea Europeană. Aici, oamenii spală hainele cu apă de ploaie iar unii, pentru a-şi potoli setea, sunt nevoiţi să o care de la kilometri distanţă.



După mai multe luni de secetă, zilele trecute a plouat în sat, iar gospodinele şi-au adunat apă ca să aibă cu ce spăla rufele.

"Ne rugăm, doamne, şi zi şi noapte ne rugăm să plouă", a spus Ecaterina Popescu, locuitoare a satului Cîrneşti.



În lipsa unei surse alternative gospodarii din Cârneşti valorifică fiecare strop de ploaie.

"La noi nici o picătură de apă nu se pierde, pentru că nu este şi o păstrăm ca să avem", a menţionat femeia.



Cel mai greu le este crescătorilor de animale. Pentru că plouă rar, singurul iaz din sat, unde oamenii le duceau la adăpat, a secat.



Această fântână de la marginea satului, este singurul loc unde pot fi adăpate animalele. Ion Turculeţ are 80 de oi şi vine aici de patru ori pe zi:



"Scoatem la o sută de litri de apă când le dăm apă o dată.

- Dar pe zi cam câţi litri scoateţi?

- Jumătate de tonă".



Tot din cauza secetei din ultimii ani, majoritatea fântânilor din sat s-au înnămolit, iar unele au secat complet. Aşa că singura sursă de apă potabilă este un izvor de la intrarea în localitate. Totuşi, vara, apa nu ajunge pentru toţi.

Valentina Croitoru se consideră norocoasă pentru locuieşte în apropiere: "Practic tot satul vine, care mai au cu ce...Şi cu căruţele vin şi cu maşinile vin, şi cu tractoare".



"- Se termină câteodată...

- Şi ce faceţi atunci? Ne ducem în alte sate. Iată am fost la biserică la Brătuleni şi am luat de acolo apă de băut", a spus Grigore Diaconu, locuitor al satului Cîrneşti.



Primarul localităţii spune că a accesat un proiect finanţat de România pentru a construi un apeduct, dar a fost blocat de birocraţie.



"Partea română este gata să ne dea apă. S-a făcut acord, memorandum, toate procedurile, dar acum când să treacă Prutul trebuie nişte documente şi din cauza birocraţiei se blochează toate hârtiile", a declarat Nicolae Chercheja, primarul comunei Brătuleni, raionul Nisporeni.



Am încercat să obţinem mai multe detalii de la responsabilii din cadrul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului. Ofiţerul de presă al Instituţiei, Ecaterina Grigorean, ne-a comunicat că va reveni mai târziu cu o reacţie în acest sens. În satul Cârneşti locuiesc peste 300 de oameni.