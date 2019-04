SAT CU INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ. Drumurile din Hârtop, Cimişlia, sunt reparate

Satul Hârtop din raionul Cimişlia se va schimba la faţă în următoarele luni. Localitatea este un adevărat şantier, iar aproape 40 de milioane de euro au fost investite în reabilitarea capitală a infrastructurii. Drumurile sunt reparate capital, iar zonele verzi de pe marginea şoselei - reamenajate.



Drumarii promit că până la mijlocul verii, locuitorii din Hârtop se vor plimba pe trotuare proaspăt asfaltate.



"Drumul are 5 kilometri şi jumătate. În trotuare noi avem trei kilometri şi ceva. Trei kilometri şi 250 de metri. Intrări în curţi avem 150 de intrări în curţi", a spus Vasile Covațic, diriginte de şantier.



În mai puţin de un an şi jumătate, infrastructura rutieră din satul Hârtop a fost reabilitată aproape complet. A fost reparat capital drumul central, săpate canalele pluviale şi amenajate căile de acces în curţi. Oamenii spun că nu s-a mai întâmplat niciodată să vadă atâta forfotă în sat.



"Noi tare suntem bucuroşi. Dă doamne să facă la toţi, şi să fie ca în oraş".



"Iaca mama mea vine din urmă. Închipuiţi-vă că erau gropile celea. Cum putea să meargă. Da aşa merge mai bine".



"Drumul a început demult, da nu ne-am aşteptat să fie şi trotuare, e bine".



În scurt timp, lucrările vor fi reluate şi pe o porţiune de drum din afara localităţii. Aceasta a fost construită de la zero. Cei mai bucuroşi sunt şoferii.



"Foarte mulţumit. Foarte bun e drumul, tare mari schimbări s-au făcut la noi".



"Foarte rău drumul era. Mergei prin glod, ploua, nu puteai să mergi pe drum. Numai trebuia să treci prin prejur, prin partea cealaltă".



Proiectul de reabilitare a infrastructurii rutiere din satul Hârtop este finanţat de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud.



"În regiunea sud e unicul sat unde sunt investiţi o sumă foarte impunătoare pentru noi. A fost o dorinţă de a arăta cum ar fi bine să arăte toate satele din Republica Moldova", a spus Maria Culeșov, director ADR SUD.