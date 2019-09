Şase tineri de la noi din ţară vor zbura în Dubai pentru a participa la Campionatul Mondial de Robotică "FIRST Global Challenge"

Dorina, Elena, Cosmin, Andrei, Cristian şi Nicolae - sunt şase elevi norocoşi care în câteva săptămâni vor zbura în Dubai pentru a participa la Campionatul Mondial de Robotică "FIRST Global Challenge". Timp de patru zile, ei vor concura cu echipe din 170 de țări. Tema campionatului din acest an este lupta împotriva poluării globale a oceanelor.



"Este facut un fel de imitare a poluarei oceanului. Adica sunt niste mingi care simbolizeaza deseurile pe care robotul trebuie sa le colecteze intr-o statie pe care puteti vedea aici. In timp de 2 minute si 30 de secunde robotul trebuie sa indeplineasca misiunea si se aduca cit mai multe mingi in baza aceasta", a spus participanta, Elena Graur.



Tinerii au avut nevoie de aproape două luni pentru a asambla un cyborg de fier de la zero. Îndrumați de un antrenor, tinerii inventatori au creat un analog, l-au testat și au încercat să-l aducă la perfecțiune.



"De la inceput am facut un mic prototip, in care sa vedem daca robotul va putea functiona si va putea indepleni sarcina propusa. Dar dupa ceea ne-am apucat sa construim insusi robotul care va participa la competitie", a menţionat participantul, Andrei Copaci.



Membrii echipei sunt liceeni care frecventează cursurile gratuite de robotică de câteva ori pe săptămână. Dorina Levca, în vârstă de 15 ani, mânuieşte cu uşurinţă o șurubelniță de când avea 12 ani.



"Aici tu afli lucruri noi, poti se folosesti creativitatea, sa aduci noi dezvoltari in lumea si nu sunt de parera ca ar trebui sa fie un lucru numai pentru baieti", a spus participanta, Dorina Levca.



Iar Cosmin Ciorbă, tot la ai săi 15 ani, a reușit deja să inventeze și să asambleze o proteză bionică pentru un prieten.



"Proteza este functionala, a fost testata pe Andrei, a fost scanata si 3-d printata special pentru el. Dar avem inca de lucrat la aceasta proteza", a menţionat participantul echipei, Cosmin Ciorbă.



Este pentru a treia oară când Moldova participă la un astfel de campionat. Anul trecut, echipa ţării noastre, deși într-o altă componenţă, a ocupat locul trei la competiţia care a avut loc în Mexic.



"Investim destul de multe ori in acest robot si mi-ar face placere sa avem rezultate mai mari decit anul trecut", a spus membrul echipei, Nicolae Mihălache.