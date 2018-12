Șase rele, șase bune. Cele mai răzbunătoare şi cele mai cuminţi femei ale zodiacului

Șase zodii feminine sunt bune, șase zodii sunt rele. Iată la ce să fii foarte atentă, scrie realitatea.net.

Cele mai bune zodii de femei



1. TAUR - Are încredere în propria persoană și oferă încredere și celor din jur.



2. VĂRSĂTOR - Femeia Vărsător știe să își asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni.



3. CAPRICORN - Pare rece, însă femeia Capricorn are un suflet uriaș atunci când ajunge să te cunoască mai bine.



4. SĂGETĂTOR - Are o viziune curajoasă asupra vieții și o atitudine care te va face să o îndrăgești din prima clipă.



5. GEMENI - Deși ar putea părea că are două fete, femeia Gemeni îți devine prietenă pe viață dacă te place.



6. BALANȚA - Este prietena căreia îi poți spune orice, oricând. Este disponibilă la orice oră din zi și din noapte și ar face orice ca să-ți fie bine.



Cele mai rele zodii de femei



1. BERBEC- Dacă simte că îți faci alți prieteni sau că ai putea să o trădezi, nimic nu te va feri de răzbunarea femeii Berbec.



2. RAC - Este întotdeauna o bombă cu ceas. Dacă o provoci, nu te va uita niciodată și va încerca să îți facă rău cu fiecare ocazie posibilă.



3. LEU - Femeia Leu se va confrunta cu tine dacă nu ești de acord cu ea și îți va face viața un calvar.



4. FECIOARA - Chiar dacă pare introvertită și rușinoasă, femeia Fecioară este râul întruchipat.



5. SCORPION - Femeia Scorpion este agresivă și un dușman violent. Se poate spune că este o adevărată bombă cu ceas.



6. PEȘTI - Este o persoană duală, care își dorește să pară plină de compasiune. Cu toate acestea, este răzbunătoare și nu acceptă să fie contrazisă, scrie girly.ro.