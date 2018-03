Şase persoane transportate de urgenţă la spital, după ce trei mașini s-au ciocnit între ele

Trei copii și trei adulți au fost transportați la spital, după ce trei mașini s-au ciocnit, joi după-amiază, în stațiunea Bușteni, din județul Prahova, cel mai probabil din cauza unui șofer care a adormit la volan. La această oră, traficul rutier pe DN 1, între Ploiești și Brașov, este blocat din cauza accidentului, scrie libertatea.ro.

Șapte persoane se aflau în cele trei autoturisme implicate în accident, între care și trei copii. Este vorba despre un copil de 11 ani și alți doi de șase și respectiv trei ani, care erau extrem de agitați și de speriați la momentul la care echipele de intervenție au ajuns la fața lcoului.

În urma primelor evaluări, paramedicii și medicii au constatat că mama a doi dintre copii are un traumatism toracic, o altă femeie în vârstă de 40 de ani are, de asemenea, un traumatism toracic, iar un bărbat are o leziune la picior.

Deși aparent nu au răni grave vizibile, cei trei copii și adulții răniți au fost preluați de ambulanțe pentru a fi duși la spital, unde medicii vor face investigații suplimentare.

Traficul pe sensul de urcare către Brașov al DN 1, la kilometrul 130, este deviat pe strada Zamorei, din Bușteni, în timp ce sensul de coborâre este complet blocat, au declarat reprezentanți ai IPJ Prahova.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, accidentul rutier în care au fost implicate cele trei autoturisme s-a petrecut din cauza unuia dintre șoferi, care a adormit la volan şi pătruns cu mașina pe contrasens.