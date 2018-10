Şase francezi campioni mondiali, printre nominalizaţii pentru Balonul de Aur 2018

Nu mai puţin de şase fotbalişti francezi campioni mondiali anul acesta în Rusia au fost nominalizaţi printre cei 30 de candidaţi la câştigarea trofeului ''Balonul de Aur'' 2018, care va recompensa cel mai bun jucător al lumii în data de 3 decembrie, scrie agerpres.ro.



Cei şase sunt portarul lui Tottenham, Hugo Lloris, fundaşul Raphael Varane, de la Real Madrid, mijlocaşii Ngolo Kante (Chelsea) şi Paul Pogba (Manchester United), atacanţii Antoine Griezmann (Atletico Madrid) şi Kylian Mbappe (PSG), pe lângă care a fost nominalizat şi atacantul francez Karim Benzema, de la Real Madrid, care nu a mai fost convocat de trei ani la naţională.



Real Madrid este echipa cel mai bine reprezentată în această anchetă organizată de revista ''France Football'', cu şapte jucători: Benzema, Varane, căpitanul Sergio Ramos, portarul Thibaut Courtois (ex-Chelsea), fundaşul brazilian Marcelo, mijlocaşul spaniol Isco, atacantul galez Gareth Bale şi mijlocaşul croat Luka Modric.



Modric, deja laureat al premiilor UEFA şi FIFA de cel mai bun fotbalist al anului, a fost desemnat şi cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2018, după ce a jucat finala competiţiei. El pare unul dintre favoriţii la succesiunea portughezului Cristiano Ronaldo, fostul său coechipier de la Real Madrid.



Lusitanul de 33 de ani, care a avut o contribuţie majoră la al treilea trofeu consecutiv cucerit de madrileni în Champions League şi al patrulea în ultimii cinci ani, nu a reuşit o performanţă deosebită la CM 2018, iar după transferul la Juventus, în această vară, se află în plin scandal după ce a fost acuzatde viol de o americancă.



Perioada de vot pentru ''Balonul de Aur'' va avea loc între 9 octombrie şi 9 noiembrie.



Doi fotbalişti şi-au împărţit ultimele zece trofee ale acestei anchete, Lionel Messi în 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2015, şi Cristiano Ronaldo, în 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.



Talentatul Mbappe, 19 ani, se poate consola cu Trofeul Kopa, o noutate introdusă din acest an, rezervat jucătorilor sub 21 de ani.



La fotbal feminin, Olympique Lyon, campioana Europei, are şapte din cele 15 nominalizări. Daneza Pernille Harder (Wolfsburg) a câştigat premiul UEFA de cea mai bună jucătoare a anului, iar brazilianca Marta (Orlando Pride) a cucerit trofeul FIFA.



Nominalizaţii pentru ''Balonul de Aur'' la masculin:



portari

Alisson Becker (AS Roma/Liverpool/Brazilia)

Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid/Belgia)

Hugo Lloris (Tottenham/Franţa)

Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenia)



fundaşi

Diego Godin (Atletico Madrid/Uruguay)

Marcelo (Real Madrid/Brazilia)

Sergio Ramos (Real Madrid/Spania)

Raphael Varane (Real Madrid/Franţa)



mijlocaşi

Luka Modric (Real Madrid/Croaţia)

Ngolo Kante (Chelsea/Franţa)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgia)

Isco (Real Madrid/Spania)

Paul Pogba (Manchester United/Franţa)

Ivan Rakitic (FC Barcelona/Croaţia)



atacanţi

Sergio Aguero (Manchester City/Argentina)

Gareth Bale (Real Madrid/Ţara Galilor)

Karim Benzema (Real Madrid/Franţa)

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/Uruguay)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus Torino/Portugalia)

Roberto Firmino (Liverpool/Brazilia)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Franţa)

Eden Hazard (Chelsea/Belgia)

Harry Kane (Tottenham/Anglia)

Mario Mandzukic (Juventus Torino/Croaţia)

Sadio Mane (Liverpool/Senegal)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Franţa)

Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)

Neymar (Paris Saint-Germain/Brazilia)

Mohamed Salah (Liverpool/Egipt)

Luis Suarez (FC Barcelona/Uruguay)



Nominalizatele pentru ''Balonul de Aur'' la feminin:

Lucy Bronze (Lyon/Anglia)

Pernille Harder (Wolfsburg/Danemarca)

Ada Hegerberg (Lyon/Norvegia)

Amandine Henry (Lyon/Franţa)

Lindsey Horan (Portland Thorns/SUA)

Fran Kirby (Chelsea/Anglia)

Sam Kerr (Red Stars Chicago/Australia)

Saki Kumagai (Lyon/Japonia)

Amel Majri (Lyon/Franţa)

Dzsenifer Marozsan (Lyon/Germania)

Marta (Orlando Pride/Brazilia)

Lieke Martens (FC Barcelona/Olanda)

Megan Rapinoe (Seattle Reign/SUA)

Wendie Renard (Lyon/Franţa)

Christine Sinclair (Portland Thorns/Canada)



Nominalizaţii pentru Trofeul Kopa (Under-21):

Houssem Aouar (Lyon/Franţa)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Anglia)

Patrick Cutrone (AC Milan/Italia)

Ritsu Doan (Groningen/Japonia)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Italia)

Amadou Haidara (RB Salzburg/Mali)

Justin Kluivert (Ajax Amsterdam/AS Roma/Italia)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Franţa)

Christian Pulisic (Borussia Dortmund/SUA)

Rodrygo (Santos FC/Brazilia)