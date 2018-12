Şase elevi moldoveni au obţinut medalii de argint şi bronz la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori

Succes pentru Moldova. Şase elevi din ţara noastră au obţinut o medalie de argint şi cinci medalii de bronz la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori. Participanţii din Moldova au concurat cu cei mai buni elevi din 47 de țări ale lumii. Competiţia a avut loc în perioada 2-11 decembrie, în orașul Gaborone, Botswana.

Ştefan Nicov are 15 ani şi este elev în clasa 9 la liceul Teoretic Mihai Eminescu, din municipiul Bălţi. Tânărul este olimpicul care a adus medalia de argint ţării noastre. Acesta spune că a îndrăgit pasiunea faţă de ştiinţe încă de când era mic şi de atunci a continuat să îşi perfecţioneze cunoştinţele.



"Prima mea olimpiadă a fost în clasa a cincea, respectiv de atunci mă ocup. Chimia este un obiect care te învaţă, cel puţin la partea experimentală să observi lucrurile mai detaliat, mai amănunţit , îţi dezvoltă deprinderi de a lucra mai minuţios, de a fi mai dibac şi mai îndemânatic", a spus Ştefan Nicov, olimpic.



Adelina Andrei este singura fată din echipa de olimpici, care ne-a reprezentat în acest an, la nivel internaţional.



" Încă din clasele mai mici mă pasionau tot felul de lucruri care se întâmplau pe afară, toate fenomenele. Chiar dacă nu îmi puteam răspunde la majoritatea întrebărilor ele stârneau un anumit interes în mine", a zis Adelina Andrei, olimpic.



Cu medalii de bronz s-au ales şi ceilalţi participanţi din ţara noastră, toţi elevi la un liceu privat din Chişinău.



"Emoţiile au fost foarte bune, au fost plăcute, deoarece am obţinut prima medalie la Olimpiada Internaţională, dar am fost şi puţin dezamăgit pentru că am fost foarte aproape de medalia de argint. Acesta va fi un impuls pentru a obţine rezultate mai mari", a spus Marius Frija, olimpic.



"Fiind pentru prima dată au fost mari emoţii, stres înainte de fiecare probă, uneori nici nu mâncam din cauza aceasta. Cea mai dificilă probă, după părerea mea a fost experimentul", a zis Valerian Mocreac, olimpic.



"în primele două probe am avut mai puţine emoţii decât proba experimentală, pentru că în proba experimentală nu mă bazam doar pe mine, dar şi echipa, trebuia să suţin echipa. Am avut o experienţă foarte bună", a spus Victor Şoprata, olimpic.



Drumul spre succesul de la olimpiada internaţională a fost unul lung pentru cei şase participanţi. Ei au fost primii în centrele raionale, iar apoi au ocupat locuri de frunte la olimpiada naţională.



"Rezultatul acesta este cel mai bun în istoria olimpiadei Internaţionale la Ştiinţă pentru Juniori, o medalie de argint şi cinci de bronz. Cred că toată echipa este mulţumită şi de profesori şi de elevi", a declarat Ion Bulimestru, doctor în chimie.



La ediția din acest an a Olimpiadei Internaționale de Științe pentru Juniori au participat 255 de elevi cu vârsta de până la 15 ani.