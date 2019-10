Șase candidaţii la Primăria Capitalei au promis că vor proteja patrimoniul arhitectural al orașului

Eliminarea schemelor de corupţie, dezvoltarea arhitecturală a oraşului, protejarea patrimoniului şi amenajarea spaţiilor verzi din Chişinău. Asta promit, în mare parte, candidaţii care aspiră să ajungă în fotoliul de primar al Capitalei. Şase dintre cei 19 candidaţi au acceptat provocarea lansată de o companie specializată în domeniul arhitecturii şi designului interior şi au prezentat planurile lor pentru un eventual mandat de edil.



"Desigur, suntem în campania electorală şi toţi noi promitem sarea marea. Aducem Parisul, Viena aici în Chişinău", a declarat Ivan Diacov, candidatulul formaţiunii "Partidul Nostru".



Iniţial, timp de cinci minute, candidaţii şi-au prezentat planul de dezvoltare arhitecturală a Capitalei. La această etapă, participanţii s-au întrecut în promisiuni.



"Una din priorităţile de bază ar fi să finalizăm lucrările pe concepţia de dezvoltare durabilă", a spus Ion Ceban, candidatul PSRM.



"Vreau să avem un oraş smart, inteligent", a spus Lilia Ranogaeţ, candidat al Partidului Național Liberal.



"Oraşul trebuie să fie pentru oameni şi tot ce construim noi, construim pentru oameni", a zis Victor Chironda, candidatul Mișcării Sociale-Politice "Forța Nouă".



După aceasta, candidaţii au fost luaţi la întrebări de către arhitecţi şi designeri, prezenţi la eveniment. Participanţii au avut câte două minute la dispoziţie pentru a oferi un răspuns.



"Cum se mai poate de salvat oraşul nostru şi de lăsat mai multe locuri verzi pentru odihnă ?"



"Cei care au îndrăznit şi au făcut case în parc ne autorizate, eu cred că acelea categoric trebuie demolate."



"Cei care sunt vinovaţi trebuie să răspundă pentru ilegalităţile pe care le fac. Trebuie intentate dosare. "



"Cum vedeţi voi centrul oraşului Chişinău ?"



" Eu cred că noi putem să punem în valoare lucrurile care sunt", a zis Ion Ceban, candidatul PSRM.



"Ce facem cu casele vechi, care deja au trecut timpul de exploatare ? "



"Noi vom trebui să le facem altfel fasadele şi altfel aspectuul ca ele într-un plan spaţial arhitectural să arate organic", a zis Lilia Ranogaeţ, candidat al Partidului Național Liberal.

Nu toţi participanţii care aspiră să ajungă primar au avut răbdare să stea până la sfârşitul evenimentului.



"Îmi cer scuze şi vă spun că eu sunt unicul din candidaţi care mă duc să iau lopata şi să lucrez în primărie. În rest, se duc acolo să facă politică să pună mâna pe putere şi "naplivati pe Chişinău", a zis Ivan Diacov, candidatulul formaţiunii "Partidul Nostru".



Întrebaţi cum au de gând să dezvolte arhitectura oraşului, majoritatea participanţilor au făcut referire la succesele înregistrate de marele oraşe europene. Totuşi, ei nu au prezentat niciun plan concret în acest sens, fapt care i-a nemulţumit pe arhitecţi.



"Am aşteptat de la întâlnirea de astăzi o bătaie crâncenă. Nu văd esenţa, strategia, per total ce facem cu Capitala, pe care drum mergem", a declarat Vladimir Prodan, arhitect.



Organizatorii spun că şi-au dorit să vadă cu ce soluţii pentru îmbunătăţirea aspectului arhitectural al oraşului vin candidaţii la fotoliul de primar.



"Ne-am propus ca candidaţii la postul de primar să răspundă la întrebările care dor, dor de mulţi ani pentru că noi le răspundem în măsura posibilităţilor noastre şi am considerat că ar fi mult mai corect să primească răspunsul de la prima sursă", a zis Nadejda Gorea,organizator.



Alegerile locale vor avea loc în data de 20 octombrie.