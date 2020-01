SĂRBĂTORILE, SUPORTATE GREU. Mesele bogate sunt un pericol pentru animale

Abundența de mâncare din perioada sărbătorilor de iarnă provoacă probleme de digestie nu doar oamenilor, ci și animalelor. Potrivit medicilor veterinari, numărul adresărilor a crescut cu 30 la sută şi vizează, de regulă, câini și pisici. Un alt pericol pentru patrupezi sunt focurile de artificii, care le provoacă animalelor o stare de alertă.



”- Ce s-a întâmplat?

- Nu știm, după Revelion are diaree și nimic nu o ajută”.



Motănașul Snejoc a ajuns pe mâna medicilor, după ce a mâncat o bucată de carne cu os sau a înghițit o jucărie de pe Pomul de Crăciun.



”După Anul Nou, acesta se simte rău. A început să vomite și diaree. Mi se pare că a înghițit o jucărie de pe brad sau a mâncat ceva de pe masa de sărbătoare, deoarece noi, de obicei nu îl hrănim cu astfel de mâncare”, a spus Olga Garincova, stăpâna.



Animalul urmează a fi operat.



”Motănașul dat a mâncat un corp străin, care nu poate fi eliminat din organism. Din cauza aceasta, suntem nevoiți să-i facem o operație, o intervenție chirurgicală. Poate să fie jucărie de pe brad, poate să fie un os de pe masa”.



Și cățelușa Jessica a ajuns la medic cu intoxicație. Recuperarea acesteia a costat-o pe stăpâna sa circa o sută de lei.



”De dimineață nu a mâncat și lăcrimează puțin. De la mâncare ceva. Am hrănit cu mâncare de casă, nu cu mâncare specială în aceste zile. Știm că numai de găină trebuie. Poate copiii au dat ceva pe neprins de veste și nu am observat”, a zis Raisa Cojocaru, stăpână.



Potrivit medicilor veterinari, primele simptome ale intoxicației sau indigestiei sunt comportamentul pasiv, voma sau diareea.



”Simptomele sunt diferite. De obicei, este vomă, diaree. Alte animale sunt mai puțin active. Eu recomand să nu facem aceasta, deoarece noi schimbăm brusc hrana și din cauza aceasta apar dereglări”, a declarat , Alexandru Rusu, medic veterinar.



Nu doar masa de Revelion poate dăuna animalelor, ci și focurile de artificii, care afectează cel mai mult câinii.



”Este pasiv și speriat. Speriat de mașini și de orice zgomot puternic. Cred că focurile de artificii au un impact foarte mare asupra lor. Se agită foarte mult, urlă și sunt speriați”, a spus Tatiana Grițac, stăpână.



”Focurile de artificii sunt foarte periculoase, deoarece afectează foarte mult animalele. Sistemul nervos, chiar și apar traumatisme. Cea mai bună măsură e să luăm animalele și să ne străduim să le ducem unde sunt mai puține focuri de artificii”, a spus Alexandru Rusu, medic veterinar.



În perioada sărbătorilor de iarnă, aproximativ 70 la sută din animale suferă de intoxicaţii sau sunt în stare de șoc din urma zgomotelor provocate de focurile de artificii.

