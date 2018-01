SĂRBĂTORILE MIROS A PORTOCALE. Cum se bucură oamenii din business şi cultură în această perioadă

Embed:

De Crăciun, de Revelion sau de Sfântul Vasile, gospodinele pun pe mese cele mai iscusite bucate, mandarinele şi portocalele sunt însă nelipsite.



Citricele sunt la mare căutare în această perioadă. Dacă unii moldoveni negociază pe la tarabele din pieţe să-şi aleagă cele mai frumoase portocale, alţii au norocul să le culeagă direct din copac. Olga Leviţchi este plecată în Italia de aproape opt ani. Tânăra spune că, italienii consumă citricele aşa cum moldovenii mănâncă mere.



"Pentru mine, pentru prietenii mei este ceva extraordinar să mergi pe stradă şi să simţi mirosul lor. E foarte plăcut, s-o iei de pe loc, s-o culegi şi s-o mănânci deodată. E mai gustoasă ca cea cumpărată din magazin", a spus Olga Leviţchi, moldoveancă în Italia.



Mulţi moldoveni îşi aduc aminte că, în copilăria lor, portocalele erau puse sub brad doar în seara de Revelion, iar cojile erau puse la uscat şi folosite ulterior pentru ceai ceai.



"N-am prea mâncat pentru că părinţii n-au avut bani ca să cumpere nouă aşa ceva. Ele nu prea erau atunci pe vremea ceea când creşteam noi", a zis un bărbat.



"Eu sunt de la ţară, când venea tata la Chişinău atunci el cumpăra, nu în fiecare zi. La sărbători doar, nu prea erau".



"M-am născut în Uniunea Sovietică, pe timpurile celea nu prea erau, şi la ţară încă. Nu erau deloc."



Acum, vremurile s-au schimbat, portocalele se găsesc în orice magazin.



"Ele sunt anume pentru sărbători, anume dacă vine Crăciunul, Anul Nou. Noi le iubim şi noi le consumăm cam în toată săptămâna. La noi pe masă ele mereu sunt."



"Ele dau şi miros, atmosfera asta de sărbătoare. Ele sunt gustoase aşa că ele mie îmi plac , şi la sărbători, şi aşa."



Comercianţii de fructe exotice se laudă că luna decembrie este cea mai profitabilă.



"Noi vindem câte 7-8 lăzi pe zi. 70-80 de kilograme. Foarte bine sunt întrebate, mandarine, clemantine, banane."



"La masa de sărbătoare, toţi preferă să aibă ceva deosebit. Este o tradiţie, fiecare chiar şi acela de la oraş sau la ţară ăşi aduce aminte de copilărie când în casă de Anul Nou miroase a mandarine."



În perioada sărbătorilor de iarnă, un kilogram de mandarine costă până la 23 de lei. Portocalele se vând cu 26 de lei, iar clementinele - cu 18 lei.