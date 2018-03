Sărbătorile de primăvară vin cu surprize: Constantin Ţuţu a oferit daruri celor nevoiaşi

Sărbătorile de primăvară au venit cu mai multe surprize pentru 50 de familii din comuna Băcioi, municipiul Chişinău. Deputatul democrat, Constantin Ţuţu, originar din această localitate, a oferit mai multe daruri celor nevoiaşi împreună cu membrii clubului său sportiv.

Cu pachete pline cu produse alimentare, sportivii au mers din casă în casă, în special la pensionarii neajutoraţi.

"Ţineţi, asta este pentru dumneavoastră.

- Mulţumesc. Dumnezeu să vă dea sănătate. Un mic gest din partea noastră", a spus deputatul PDM, Constantin Ţutu.



"Dumnezeu să-i aducă sănătate, iată ne-a adus să avem de ceai. Bomboane de opt martie, o căciuliţă. Iată o sticlă de ulei, mulţumesc frumos.- Iată spuneai că tre să mergi să cumperi ulei."



Pentru unii bătrâni, care s-au plâns că nu au cu ce face focul, sportivii au venit cu braţele pline de lemne.



"Le duc direct în casă da?- Da, da."



"Bodaprosti lui Constantin, badoprosti."



Luptător K1 au vizitat şi o bunică ce îngrijeşte de doi nepoţi.



Constantin Ţuţu spune că în viitorul apropiat vrea să realizeze cât mai multe proiecte în care să ajute copiii şi vârstnicii.



"Întradevăr este iniţiativa mea şi a băieţilor de la club să facem acest gest. Eu aici în Bacioi, m-am născut şi am crescut, cunosc aceste persoane, problemele lor şi am decis să vin să îi ajut. Am mai făcut acest lucru nu este prima dată când o fac", a spus deputatul PDM, Constantin Ţutu.



Şi în timpul sărbătorilor de iarnă sportivul le-a adus bucurie copiilor din localitate. Atunci, deputatul a dus peste 200 de copii la distracţie într-un centru din Chişinău.