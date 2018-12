Sărbătorile de iarnă vor fi mai frumoase. O familie din Străşeni a primit mai multe daruri în ajun de Crăciun

Sărbătorile de iarnă vor fi mai frumoase pentru o familie nevoiaşă din satul Lozova, raionul Străşeni.

În cadrul unei acţiuni de caritate, o mamă care creşte de una singură şase copii a primit dulciuri, jucării, rechizite câţiva brazi artificiali şi 21 de mii de lei.

Banii şi bunurile au fost adunate în cadrul unei campanii organizată de studenţii Academiei de Studii Economici şi o fundaţie de caritate.

"Noi v-am adus un brăduț micuţ, ca voi să simţiţi că vine sărbătoarea", a spus Grigore Belostecinic, rector al ASEM.



Soţul Nataliei Cazacova a părăsit-o acum câteva luni fără a oferi vreo explicaţie. Femeia spune că achită pentru chirie o mie de lei lunar, iar cei patru mii obţinute din indemnizaţii abia îi ajung pentru toate cheltuielile.



"Mulţumim la toată lumea care ne-a întins o mână de ajutor. Am datorii pe la magazine, (când cumpăram produse), scutece ne trebuie, lapte, vine anul nou şi la copii trebuie să le pun pe masă ceva", a spus Natalia Cazacova, mamă.



Şi copii au rămas încântaţi de daruri, dar spun că şi-ar dori de la Moş Crăciun... o casă proprie. Iată ce au mai spus picii:



"Îmi place mult brăduțul, cadourile şi rechizitele. Mașini aş mai vrea şi motociclete(jucării)."



"Dorim o căsuţă în care să avem un spaţiu mai mare şi cu mai multe camere."



Pentru vizitatori, copiii au recitat câteva poezii.



Rectorul ASEM spune că banii au fost adunaţi în urma vânzării în cadrul unui târg a mai multor brazi confecţionaţi de studenţi.



"Am decis să alegem anume această familie pentru că este cu un număr mare de copii şi vârsta lor este una care merită a face investiţii în viitorul acestor copii", a declarat Grigore Belostecinic, rector al ASEM.



Şi câţiva voluntari de la Asociaţia "Copil, Comunitate, Familie" au fost alături de conducerea ASEM.



"Copii se simt foarte bine în sânul familie, astfel de familii trebuie susţinute de către societate în general precum şi de instituţiile statului, organizaţii non guvernamentale şi, în general, de către toată lumea. "



Potrivit administraţiei ASEM, astfel de campanii, academia organizează pentru al treilea an consecutiv.