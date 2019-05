Sărbătorile au trecut, iar studenţii şi bugetarii revin în capitală. La intrările în oraş s-au format ambuteiaje

Sărbătorile au trecut, iar locuitorii Capitalei au revenit acasă. Ca de obicei, la intrările în oraş a fost aglomeraţie.

"Foarte bine, normal se circulă. Da sunt ambuteiaje, dar nu-s mari probleme." "E bine, am pierdut vreo 30-40 de minute, dar am intrat normal. Inspectorii de patrulare au direcţionat transportul, este foarte bine." "Noi suntem deprinşi cu aşa trafic. Tot timpul de sărbători e un trafic mare."





Pentru a evita formarea ambuteiajelor, au fost mobilizaţi mai mulţi inspectori de patrulare.





Şi studenţii au revenit de la ţară, cu genţile pline cu delicii oferite de părinţi.





"Vin din Drochia, de acasă, de la sărbători, cu ce mi-a pus mama în geantă. Cîrlan copt avem, cîrnaț de casă, pîrjoale."



"Am fost la sărbători, am fost acasă. Unde? La Făleşti. Am revenit cu cadouri. Ce cadouri? Cu nişte mâncăruri.."