SĂRBĂTORILE AU LUAT SFÂRŞIT. Concert de excepţie în centrul Capitalei, cu ocazia închiderii Târgului de Crăciun

Un concert de excepţie a avut loc aseară în centrul Capitalei, cu ocazia închiderii Târgului de Crăciun. Pe scenă au urcat artişti cunoscuţi de la noi precum Vali Boghean, formaţia "Noroc" sau cântăreaţa Victoria Lungu.



Cei care au ales sa vină la eveniment s-au delectat cu bucate tradiționale.



"Totul ne place. Târgul a fost foarte bogat, concert frumos, lume frumoasă. - Aţi reuşit să gustaţi din bucate, să beţi un vin fiert?

- Da. Chiar am luat un izvar şi să vă spun sincer, cu plăcere l-am luat".



"E bine când te uiţi în ochii celor care au venit la sărbătoare şi se vede că sunt bucuroşi".



"E foarte frumos. Îmi place şi am venit azi special pentru concertul de încheiere a Târgului de Crăciun".



La sărbătoare au reuşit să ajungă şi câţiva turişti din România, cărora le-a plăcut la nebunie atmosfera din centrul Capitalei.



"Tradiţia e actuală. Ştiţi să o îmbinaţi şi să o aduceţi în actualitate. Foarte frumos".



Comercianţii spun că cele trei săptămâni, timp în care a fost deschis Târgul, le-au adus venituri consistente.



"Au fost mulţi cumpărători, sărbătoarea a fost frumoasă. A fost foarte bine".



"Mai mult s-au vândut plăcintele fierbinţi cu brânză şi cu verdeaţă".



După ce au gustat o plăcintă şi au băut câte un ceai fierbinte, pe scenă au urcat edilul Capitalei, Ion Ceban, dar şi ministrul Educaţiei, Corneliu Popovici.



"Sper că ne-a reuşit şi în anii ce urmează o să fim şi mai pregătiţi", a spus primarul general al Capitalei, Ion Ceban.



"Am fost împreună, am fost acasă, ne-am familiarizat cu tradiţiile noastre a moldovenilor, am gustat din bunătăţile producătorilor autohtoni", a menţionat ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Corneliu Popovici.



Târgul de Crăciun a ajuns la cea de-a treia ediţie şi a fost organizat de Primăria Capitalei în comun cu Guvernul. Anii precedenţi acesta s-a desfăşurat pe strada 31 august.

