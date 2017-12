SĂRBĂTORI PRINTRE GUNOAIE. La Bălţi, mormanele de deşeuri devin tot mai mari

Problema gunoiului din Bălţi devine din ce în ce stringentă. Zilnic, autorităţile reuşesc să transporte doar o treime din deşeurile care se acumuzează, iar ca urmare, în tomberoanele pline peste limită au început să mişune şobolanii şi şoarecii.

Mai mult, rozătoarele au ajuns şi în casele oamenilor.



"Iată, tocmai a fugit. La noi în casă e dezastru. Peste tot sunt puse capcane, otravă, este plin cu şoareci. Ieri am prins în dormitor cinci şoareci", a spus un locuitor.



"Le-am scos de sub pat, iată capcana. Eu deja castroanele le închid, pun capace. Iată şi la bucătărie am pus. M-am dus să iau făină şi când am mers ei erau deasupra", a declarat alt locuitor.



Pe lângă mizeria din jur, oamenii sunt nevoiţi să suporte şi un miros înţepător.



"Înainte sunt sărbătorile şi nu este frumos să fie aşa ceva în oraş", a zis un bărbat.



"De 33 de ani trăiesc aici şi pentru prima dată văd aşa ceva", a spus a declarat alt bărbat.



"Dintr-o cearta, da aici doar ei şefii între ei se ceartă da lumea suferă. Da pe aici este murdărie, poţi să te îmbolnăveşti", a declarat un om.



Anterior, de colectarea deşeurilor din Bălţi se ocupa o firmă specializată, care însă a refuzat să mai presteze aceste servicii, din cauza unor presiuni din partea autorităţilor locale.



"Noi zilnic ducem 700-800 de metri cubi, acum primăria evacuează în jur de 250 de metri cubi. Reeşind din asta de atunci de când ne-am oprit, în decurs de o săptămână au rămas în jur de 5-6 mii de metri cubi neevacuate", a spus Andrei Musteaţă, reprezentant firmă.



Responsabilii de la Primărie au refuzat să comenteze situaţia.



În prezent, de transportarea este responsabilă o întreprindere municipală, care însă nu dispune de echipamentul necesar şi nu poate face faţă volumlui mare de muncă.