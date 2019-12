Sărbători mai luminate: Loteria Naţională a organizat o campanie caritabilă

Sărbători mai luminate pentru şapte familii nevoiaşe din ţară, care au avut parte de o surpriză din partea echipei Loteriei Naţionale, care în cadrul unei campanii caritabile, a împărţit bani şi lucruri de strictă necesitate precum lemne şi produse alimentare.



Moș Sava şi mătuşa Claudia din Calfa, Anenii Noi au probleme mari de sănătate. Femeia nu mai vede bine, iar bărbatul este imobilizat la pat de un an. Singura care îi ajută este asistenta socială din localitate.



"Vin în toată ziua şi le aduc prânzul, le aduc produse alimentare, apă de la fântână. Îl spăl, îi schimb scutecele", a spus asistentul social, Calfa, Valentina Coștețchi.



În preajma sărbătorilor de iarnă, echipa Loteriei Naţionale a venit în vizită cu daruri.



"Foarte mulţi oameni cu inimă mare au pus mână de la mână şi au colectat o sumă de bani, care o să vă ajute să aveţi o bătrâneţe mai uşoară. La aceste donaţii s-a alăturat şi Loteria Naţională. Venim cu un cadou pe care l-am materializat şi v-am adus lemne, produse alimentare, detergenţi", a spus prezentatorul Loteria Naţională, Mircea Marco.



"Înainte de sărbători, toată lumea crede în minuni şi noi vrem, ca data viitoare când venim, să ne întâmpinaţi la poartă", a spus prezentatoarea Loteria Naţională, Natalia Gordienco.



Printre beneficiari se mai numără o familie cu opt copii, alta cu nouă copii, crescuți doar de mamă şi patru micuți rămași fără mamă, care a fost răpusă de cancer. De surprize au avut parte şi veteranii. În timpul unei ceremonii de comemorare, la 40 de ani de când sute de tineri moldoveni au fost trimiși să lupte în Afganistan, Loteria Națională a fost alături de Uliana Morari, al cărei soț a căzut pe câmpul de luptă.



"Acest premiu este pentru mine este foarte bine venit acum de sărbători pentru tratament, pentru sărbătorile de iarnă", a spus văduva, Uliana Morari.



Al doilea certificat de 5 mii de lei a fost oferit Eugeniei Vasilieva, care în anii celui de-al doilea război mondial a luptat în rândul pușcașilor marini, fiind singura femeie din Moldova în marina Uniunii Sovietice.



"Am fost soră medicală. Am ajutat la transportarea răniţilor. Nu i-am lăsat nici pe cei care au murit. Când soldatul era grav rănit, el mă ruga să-l ajut pentru că acasă îl aşteaptă mama. Acesta era cel mai dureros cuvânt. Voi aţi venit, dar nimeni altcineva nu vine să-mi deschidă uşa şi nu mă întreabă "Cum trăieşti?", a spus veterana, Eugenia Vasilieva.



La cei 98 de ani, femeia, care este îngrijită doar de fiică, își dorește condiții mai bune de trai.



"Suntem extrem de recunoscători pentru fapta dumneavoastră, pentru faptul că astăzi trăim în pace. Vă mulţumim!", a spus prezentatorul Loteria Naţională, Mircea Marco.



Directorul general al Loteriei Naționale a Moldove, Vlad Hîncu, spune că veteranii merită tot respectul pentru că întotdeauna au pus interesele țării mai presus de cele proprii.



"Considerăm că nu că este necesar, dar este datoria noastră să susţinem aceşti veterani, să oferim nu doar comemorarea faptelor, dar să le oferim şi ajutor material. Suntem datori să le oferim", a spus directorul general Loteria Naţională a Moldovei, Vlad Hîncu.



În total, 40 de veterani de război au primit daruri.