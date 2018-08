SĂRBĂTOAREA SACRIFICIULUI. Peste 200 de kilograme de carne, donate copiilor din centrele de plasament din Capitală

Peste 200 de kilograme de carne au fost donate copiilor din centrele de plasament din Capitală de către Ambasada Turciei în Moldova şi fundaţia Semiluna Roşie. Gestul a fost făcut cu ocazia "Kurban Bayram", una dintre cele mai importante sărbători ale islamului.



Ambasadorul Turciei a mers chiar el în centrele de plasament. Diplomatul a precizat că astfel de donaţii se fac pentru prima dată în Moldova.



"Am organizat un eveniment simbolic, în colaborare cu Primăria Municipiului Chişinău, dar vom distribui carne şi în alte centre. Spre exemplu, în Găgăuzia şi în alte regiuni ale Republicii Moldova", a declarat Gurol Sokmensuer, Ambasadorul Turciei în Republica Moldova.



Animalele au fost sacrificate la o măcelărie din Capitală.



"Având în vedere că relaţiile dintre Republica Moldova şi Turcia în ultimul timp se dezvoltă cu o viteză mai mare, noi am decis să adăugăm şi Republica Moldova în programul nostru pentru acest eveniment", a precizat Metin Tunc.



"Este plăcut că am fost aleşi noi, beneficiarii acestui proiect. Atunci când ţi se oferă ceva, se oferă din suflet şi atunci când este vorba de copii sigur că recunoştinţa este mare", a precizat Lucia Caciuc, şef Direcţia municipală pentru protecţia copiilor.



Sărbătoarea sacrificiului "Kurban Bayram" are loc la finalul pelerinajului "Haji" la locurile sfinte de la Mecca.