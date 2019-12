Sărbătoarea Luminii la Chişinău. Comunitatea evreiască din Moldova a aprins prima lumânare

Evreii din întreaga lume celebrează una dintre cele mai importante sărbători religioase, Hanuka, numită și Sărbătoarea Luminilor, care durează opt zile. Cu această ocazie, zeci de evrei din Capitală s-au adunat aseară, în fața Centrului Cultural Evreiesc, pentru a asista la obiceiul de aprindere a primei lumânări din sfeșnicul numit „menora”.



Atmosfera a fost întreţinută de cântece evreiești și dansuri.



De Sărbătoarea Luminilor, potrivit tradiţiei evreieşti, timp de opt nopţi, familiile se adună în jurul unui sfeşnic, numit Hanuka, un candelabru special cu opt braţe, în care ard opt lumânări.



”Sărbătoarea durează opt zile, în memoria evreilor care au cucerit templul, au găsit doar un mic vas cu ulei care trebuia să ardă doar o zi, dar a ars opt zile atât cât era necesar pentru a pregăti altul nou. În memoria acestei minuni, în fiecare casă la evrei se aprind lumânări în sfeșnic. În prima zi una, a doua zi două lumânări și așa până la opt zile”, a spus rabinul Comunității Evreiești din Moldova, Shimson D. Izakson.



Un obicei păstrat de gospodine în această zi este pregătirea bucatelor prăjite în ulei, pentru a le aminti evreilor de uleiul care a ars opt zile.



”Se gătesc gogoși. De ce anume gogoși? Pentru că se pregătesc în ulei. Există mai multe rețete de pregătire, noi avem cu glazură de ciocolată. Am pregătit și clătite cu brânză, la fel prăjite în ulei pentru că sărbătorim Hanuka”.



Cei mai entuziasmați au fost copiii, care s-au distrat și au gustat din dulciuri.



”Este o sărbătoare magică la care ne putem distra și sărbători Hanuka”.



”- Îți place aici? - Da e super. Îmi place că este organizat în aer liber și nu într-un loc închis”.



Evreii spun că această sărbătoare adună la un loc familiile şi este un prilej în plus de revenire la tradiții.



”Pentru noi este sărbătoarea luminii, păstrarea tradițiilor. În fiecare an de Hanuka dăruim copiilor bani, astfel primim plăcere și bucurie”.



” Este cea mai luminoasă sărbătoare din această seară în care aprindem lumânările și privim timp de 30 de minute la focul din sfeșnic, astfel ne îmbunătățim vederea, ne însănătoșim și ne îndeplinește visele”.



„Trebuie să știm ca întotdeuna să adăugăm câte o lumină în fiecare zi, în tot anul, scopul nostru este să aducem lumină”.



„Este o sărbătoare foarte frumoasă și luminoasă, unde ne putem aduna toată familia să aprindem lumânările timp de opt zile în cinstea binelui și iubirii”.



În Moldova locuiesc peste cinci mii de evrei. Ceremonii de aprindere în public a primei lumânări se face în peste 70 de ţări ale lumii.

