Sărbătoarea fazanului la Criuleni! Vânătorii şi pescarii şi-au pus armele-n cui şi au trecut la gătit

foto: publika.md

Carnea a sfârâit pe grătare iar distracţia a fost la ordinea zilei la o sărbătoare a vânătorilor şi pescarilor organizată într-o pădure din apropierea satului Cimişeni, raionul Criuleni. La eveniment au venit participanţi din tot raionul.



Sărbătoarea a început cu o vânătoare de fazani.



"Ei, cam are un kilogram şi 200. Aiasta-i bucurie că l-am prins, da mai departe o să vedem ce o să facem", a spus un bărbat.



Iar pentru că friptura de fazan se combină perfect cu ciorba din peşte, la treabă s-au pus şi pescarii.



"Ne mândrim în primul rând cu peştele, carp. Peştele are în jur de... fiecare are 4 kilograme şi jumătate", a adăugat un alt bărbat.



Tot ce s-a vânat şi pescuit a ajuns, în cele din urmă, în oalele bucătarilor. Aceştia s-au întrecut la gătit bunătăţi care îţi lăsau gura apă. Toate au fost condimentate cu muzică bună.



"Pregătim prepeliţa. Ca să fie carnea mai dulce se pun gutuiul, felii de gutui şi felii de măr", a spus un bărbat.



La final, cele mai delicioase gustări au fost apreciate de un juriu, din care a avut norocul să facă parte şi preşedintele raionului Criuleni, Veaceslav Burlac dar şi deputatul Valentina Rotaru.



"Vedeţi cât de bravi bărbaţi, fiecare cu prepararea bucatelor tradiţionale vânătoreşti. Se consideră că bărbaţii vânători sunt cei mai buni bucătari", a spus Valentina Rotaru, deputat PD.



"Eu cred că este un prilej de a sărbători şi vânatul, dar şi un concurs pentru a vedea care colectiv este cel mai bun. Cred că un prilej de socializare pentru vânătorii noştri", a spus Veaceslab Burlacu, preşedintele raionului Criuleni.



Cei mai iscusiţi vânători, pescari, dar şi bucătari s-au ales cu diplome, premii şi medalii. În raionul Criuleni sunt înregistraţi peste 400 de vânători.