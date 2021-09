Adevărată sărbătoare sportivă la Chişinău! În premieră, în ţara noastră, au venit legendele fotbalului mondial, printre care câştigătorul Balonului de Aur, Luis Figo, fost jucător la Real Madrid şi Barcelona, Robbie Keane, legitimat în trecut la Inter Milano şi Tottenham Hotspur, Zvonimir Boban, fostul star al lui AC Milan, dar şi câştigătorul Ligii Campionilor cu FC Barcelona, Maxwell .Fostele glorii ale fotbalului au jucat şi un meci demonstrativ cu mai mulți elevi din clasele cu profil sportiv de la Liceul Teoretic "Nikolai Gogol" din Capitală.În partida inedită, ce a avut loc pe terenul instituției de învățământ, a participat și preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin."Este fantastic să fiu aici și să am ocazia să joc cu acești copii. Am avut un avantaj, pentru că am jucat fără arbitru. Desigur, mereu vrem să câștigăm. Cred, totuși, că am jucat corect.", a declarat Luis Figo, fost fotbalist."În echipa mea a fost un copil foarte bun, foarte tehnic. Îl cheamă Luis Figo. Nu sunt sigur dacă președintele UEFA mă va mai chema la astfel de evenimente după ce ne-am confruntat pe teren, dar asta e, trebuia să câștigăm.", a declarat Robbie Keane, fost fotbalist.Conducerea forului european, dar şi fostele vedete din sportul rege sunt în aceste zile la Chişinău cu ocazia desfăşurării a şedinţei Comitetului Executiv al UEFA, programată în premieră absolută în Republica Moldova."Acest eveniment este mai important decât Comitetul Executiv. E mai important să jucăm cu copii, pentru că una dintre sarcinile UEFA este să dezvolte fotbalul de copii și juniori. Să fiu sincer, sunt șocat că într-un meci amical ca ăsta Luis Figo și Robbie Keane au fost atât de agresivi. Probabil de asta au și avut cariere de succes, dar pentru mine e prea mult.", a declarat Aleksander Čeferin, președinte UEFA.Micii fotbalişti şi-au văzut visul împlinit."Credeam că nu mi se va întâmpla niciodată să joc cu un fotbalist care a câştigat Balonul de Aur. Pe mine m-a impresionat Luis Figo, cât de bine a şutat.""Foarte bine! A fost o experienţă plăcută. Am aşa o impresie că vreau să ajungă şi eu fotbalistă.""Copilaşii aceştia când se vor uita la pozele comune cu Robbie Keane, cu Davor Şuker, Zvonimir Boban, vedete foarte importante, Figo, preşedintele Federaţiei Europene de Fotbal, cred că acest lucru va stimula pe viitor să practice sportul. Pentru noi este foarte important să atragem câţi mai mulţi copii, tânăra generaţie să facă sport.", a declarat Leonid Oleinincenco, preşedinte FMF.