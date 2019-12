Sărbătoare pentru 100 de copii cu sindromul Down. Au recitat poezii, au colindat şi au primit daruri de la Moş Crăciun

foto: publika.md

Au recitat poezii, au fredonat colinde şi au primit daruri de la Moş Crăciun şi Alba ca Zăpada. Vorbim despre 100 de copii cu sindromul Down, pentru care, sâmbătă, o asociaţie obştească a organizat o sărbătoare de zile mari.



Evenimentul a fost găzduit de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.



Constantin are trei copiii, iar fiica mai mare, în vârstă de 10 ani, suferă de sindromul Down: "Am venit aici să sărbătorim Crăciunul, o sărbătoare care este celebrată de către toţi moldovenii şi fie ca naşterea lui Iisus Hristos să fie o schimbare pentru toată Moldova. Am trecut prin toate greutăţile, fiindcă fetiţa a avut o intervenţie chirurgicală, acum cu sănătatea este totul bine, lucrăm mai departe cu dezvoltarea mintală".



Cei mai curajoşi au recitat poezii, iar Moş Crăciun i-a răsplătit cu cadouri:



"Mi-a plăcut acest concert, îmi place să mă veselesc, mi-au plăcut copii care au dansat, care au spus poezii, colinde".



"Astăzi mi-a plăcut cadourile.Colindele mi-au plăcut tot, iar acum urmează să recit o poezie".



Şi părinţii au rămas încântaţi de sărbătoare:



"Ne adunăm cu toţii să fim împreună, să le oferim dragostea noastră. Este foarte bine şi pentru copii, dar şi pentru părinţi, pentru că adunarea aceasta ne uneşte, putem arăta că viaţa nu este atât de complicată, putem face minuni, într-adevăr".



"Eu cred că este binevenit pentru copii, mai ales pentru cei cu dizabilităţi, e o plăcere şi o fericire să asiste într-o astfel de atmosferă".



Organizatorii spun că au dorit să le ofere copiilor căldură şi dragoste.



"Sunt invitaţi copii cu sindromul Down, şi nu doar, absolut toţi, şi adolescenţii, şi vârstnicii, absolut toţi au fost invitaţi. Ca să arătăm cum se integrează copii în societate, cum ei se distrează toţi împreună, cum se veselesc", a declarat Ala Burlaca, preşedinta asociaţiei "Sunshine".



În Republica Moldova nu există o statistică exactă privind numărul oamenilor care suferă de această maladie, dar anual, se nasc în jur de 50 de copii cu Sindromul Down.

