Sărbătoare mare la Sărătenii Vechi, raionul Telenești. O femeie şi-a sărbătorit aniversarea de 70 de ani în ajun de Crăciun

Sărbătoare mare în familia Crăciun, din satul Sărătenii Vechi, raionul Telenești. Pe 6 ianuarie, gospodina casei, Lucia Crăciun, care lucrează medic la spitalul din Telenești, a împlinit 70 de ani. Cu această ocazie, rudele și prietenii au decis să o surprindă, așa că în seara de Ajun a fost vizitată de membrii trupei folclorice Mioriţa din sat, care i-au urat sănătate și au cântat cele mai frumoase colinde.



"Azi e o sărbătoare triplă la mine aş zice. Port familia Crăciun şi născută în Ajun de Crăciun şi dă Doamne să fim şi aşa mai departe şi să îmi dea putere. În fiecare an ne strângem cu prietenii, cu rudele, vin colindătorii, urătorii ne urează pe urmă stăm la masă", a spus locuitoarea satului Sărătenii Vechi, Lucia Crăciun.



Surpriza a fost organizată de singurul ei fecior, care se află peste hotare.



"Eu zic că sunt norocoasă. În primul rând am un fecior frumos, deștept, în primul rând e frumos că e al meu".



Tradițional, omagiata a pregătit cele mai gustoase mâncăruri.



"Am venit în această seară să o felicit pe sora mai mare. Aş dori ca toată lumea să se împace aşa cum ne-am împăcat noi în familie. Îi doresc tot ce este mai bun pe lume şi cât de cât putere să ne dea Domnul", a spus locuitorul satului Sărătenii Vechi, Vitalie Petica.



"Îi doresc tot ce este mai frumos în lume pace în suflet şi numai bucurie de la copil şi să fie aşa cum o ştiu eu. Ea mi-a fost bună prietenă, ea mi-a fost sprijinul meu. Atât de mult am trait bine, am fost într-o clasă. Ea mi-a fost stâlpu şi la bine şi la rău", a spus locuitoarea satului Sărătenii Vechi, Eugenia Guţanu.

Primarul localității i-a înmânat și o diploma de onoare.



"Să aveți parte de multă sănătate și pentru promovarea și păstrarea valorilor culturale ale localității, țineți vă rog această dimplomă", a menţionat primarul satului Sărătenii Vechi, Veronica Cupcea.