SĂRBĂTOARE la ZOO din Capitală. S-a născut un pui de cămilă. Află povestea lui (FOTOREPORT)

Baby-boom la Grădina Zoologică din Capitală. 19 pui au venit pe lume anul acesta. Printre ei se numără şi un pui de cămilă, care s-a născut acum două săptămâni.

Puiul este mascul, nu are nume încă, iar astăzi, împlineşte exact două săptămâni. Deşi e mare sărbătoare, angajaţii spun că mama puiului l-a refuzat, iar tatăl a murit de bătrâneţe, înaintea de naşterea moştenitrului.

Acum îngrijitorii fac cozi pentru a-i acorda atenţie, pentru ca micuţul să nu simtă lipsa părinţilor.

Primul pui de cămilă s-a născut în data de 15 martie. Deocamdată micuţul, nu are încă un nume, însă acesta va primi unul, după ce îşi va manifesta caracterul.



Potrivit administraţiei, pe zi, puiul poate consuma până la şase litri de lapte de capră nubiană. Acesta nu este hrănit cu lapte matern, din cauză că femela nu-l mai are, după ce a refuzat puiul.



"El este hrănit de şase ori pe zi la fiecare 3-4 ore. Deja mănâncă mai mult, la început mănâncă câte o sticluţă de 300 de ml, acum două la sigur le mănâncă, iar a treia este deja la dorinţa lui", a menţionat Olga Iuzvac, administratorul Grădinei Zoologice din Chişinău.



Micuţul va rămâne încă câteva luni departe de ochii lumii şi va fi scos în faţa vizitatorilor, atunci când va fi mai puternic. Administraţia a decis că masculul va rămâne la menajeria din Chişinău, întrucât acum au rămas doar patru femele, după ce tatăl acestuia a decedat. Îngrijitorii mai spun că puiul este foarte pretențios la atenţie, în condiţiile în care acesta a rămas fără părinţi.



"Uneori chiar se plimbă cu îngrijitorii noştri pe teritoriu. Îi place foarte mult să fie în contact cu cineva", a spus Olga Iuzvac.



Cămila pe nume Zara, care a refuzat puiul este în vârstă de 7 ani, a fost adusă de la o fermă de cămile din Astrahan şi a fost la prima sa naştere. Aceasta nu şi-a primit puiul nici după şapte zile de încercări ale administraţiei de a-i apropia pe cei doi.



"Este o statistică pe menajerii şi ferme de cămile, care arată că femelele, care sunt la prima naştere nu are instinctul matern. Noi am încercat să-l aducem ca să mănânce, dar nici el şi nici ea nu s-au apropiat unul de altul", a declarat Vitalie Buşev, zootehnic principal Grădina Zoologică din Chişinău.



Pe lângă primul pui de cămilă care s-a născut la menajerie, administraţia spune că în această primăvară este un adevărat baby boom la grădina zoologică. Până acum s-au născut 18 pui, dintre care ieri, a apărut pe lume un pui de măgar, iar asta este doar începutul.



"La noi la fel a născut maimuţa capucin, la suricate sunt pui, la caprele de camerun, la mufloni, la cangur, la fel şi păsările o să ne bucure, deocamdată depun ouăle", a punctat administratorul Grădinei Zoologice din Chişinău.



Toţi puii, care se vor naşte fie vor rămâne la grădina zoologică din Chişinău pentru a completa colecţia, fie vor fi daţi la schimb, altor menajerii.

Potrivit administraţiei, anul trecut s-au născut peste 20 de pui, dintre care, primii din istoria grădinei zoologice, patru pui de lupi polari. Grădina Zoologică din Capitală are în colecţie peste 1100 de exemplare de animale, păsări şi reptile de 150 de specii.