Sărbătoare la Liceul Mihai Eminescu din Capitală. Instituţia a împlinit 50 de ani de la fondare

foto: publika.md

Atmosferă de sărbătoare la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din Capitală. Instituţia a împlinit 50 de ani de la fondare. Profesori, absolvenți și elevi ai liceului s-au adunat dis-de-dimineață la un careu solemn, unde au marcat evenimentul cu mult fast. La final, toți s-au încins într-o horă şi s-au distrat.



Valentina Cozma predă franceza încă de la deschiderea liceului. În toți acești ani, a educat zeci de generații. Femeia spune că acum 19 ani a atins vârsta pensionării, dar nici până în prezent nu se poate despărți de copii.



”Iubesc și acum să lucrez așa cum iubit atunci, cu 50 de ani în urmă. Cu părere de rău anii trec și simți că deja e timpul de dus la odihnă, dar tot îmi pare rău ba o clasă de a 12 s-o las, ba pe alta”, a spus VALENTINA COZMA, profesoară de limba franceză



Carmina Dorogoi e una din absolventele liceului. Ea a încheiat studiile în 2003, iar acum își aduce feciorul în clasa întâi, în același liceu.



”Au fost cei mai frumoși ani, anii mei de liceu. Este un liceu foarte bun, am avut în fața mea modele demne de urmat, niște profesori foarte buni și anume ei m-au ajutat să mă definesc ca personalitate”, a spus CARMINA DOROGOI, absolventa liceului.



Elevii sunt mândri că studiază într-un liceu cu o istorie bogată.



”În acești 50 de ani, el a ajuns în topuri. În top 10 de la bac este pe locul 7 și este o zi foarte importantă pentru el.”



”O sărbătoare pentru mine și pentru liceu, pentru că avem o zi liberă în care putem să ne ducem să ne odihnim și sunt fericit că am ajuns să fiu prezent la cei 50 de ani ai liceului.”



Directorul adjunct al instituției, Anastasia Valuța, spune că atât elevii, cât și profesorii s-au pregătit minuțios de această aniversare.



”Am avut un șir de activități până astăzi. Astăzi încununăm tot ceea ce am făcut pe parcursul săptămânii. Am avut și o acțiune de sădire a copacilor, 50 de copaci în cinstea jubileului, la care au participat toți elevii și profesorii”, a spus ANASTASIA VALUȚA, director adjunct.



La Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” își fac studiile peste 1.200 de elevi.