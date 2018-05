Sărbătoare la Hong Kong. Zeci de mii de oameni au sărbătorit Festivalul Colţunaşilor Chinezeşti

Zeci de mii de oameni au venit la Hong Kong la Festivalul Colţunaşilor Chinezeşti. Pe lângă degustarea produselor culinare, vizitatorii au putut asista la parade, concerte şi la tradiţionalul dans al dragonului.



Acesta este cel mai vechi festival organizat la Hong Kong. Localnicii spun că acum aproximativ 100 de ani, oamenii au construit un monument în faţa templului unui zeu local, în semn de respect şi mulţumire, după ce au scăpat de o epidemie de ciumă. De atunci, ei au adus în fiecare an colţunaşi drept ofrandă pentru zei. Semnificaţia festivalului nu are nicio importanţă pentru turişti, care sunt atraşi de spectacol şi de produsele culinare oferite.



"Este foarte cald, dar am venit special aici pentru acest eveniment. Nu am mai fost niciodată la Festivalul Colţunaşilor."



Colţunaşii chinezeşti sunt preparaţi din aluat copt la aburi. Produsele sunt umplute cu legume, carne, fructe sau cremă.