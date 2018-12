SĂRBĂTOARE LA DROCHIA. Şcoala muzicală a marcat 50 de ani de activitate

foto: publika.md

Şcoala muzicală din Drochia, de unde şi-au luat avântul zeci de personalităţi în domeniu, a ajuns la o frumoasă aniversare - 50 de ani de activitate. Evenimentul a fost marcat cu un concert extraordinar, cu oaspeți speciali din țară și din străinătate. În scenă au urcat foștii, dar și actualii discipoli ai instituției.



De o seară dominată de emoții au avut parte discipolii Școlii de muzică din Drochia. Mulți dintre ei au cânta pentru prima oară în fața unui auditoriu numeros.



"Îmi place aici pentru că toți copii sunt generoși și sunt atașați e muzică. Am emoții frumoase, adică de bucurie că o să cânt în public", a spus o femeie.



"Am emoții pozitive, fiindcă e o mare sărbătoare, 50 de ani și sunt mulțumită că învăț aici, fiindcă îmi demonstrez puterile, îmi demonstrez talentul și cred că viitoarea mea profesie va fi la fel muzica",a completat o altă femeie.



La sărbătoare au fost prezenți și foști discipoli ai școlii. Unii dintre ei, sunt membrii celor mai cunoscute orchestre și fanfare din țară.



"Am amintiri frumoase legate de Școala de muzică din Drochia. Pe lângă faptul că am absolvit această frumoasă școală, vreau să vă spun că a fost cea mai bună bază, cea mai școală, de unde am avut ce învăța, unde am avut profesori care cu adevărat ne-au dat atâtea cunoștințe care îmi prind bine și până în prezent", a spus Natalia Proca, interpretă.



"Sunt printre primii absolvenți, chiar primul cred că absolvent al școlii de muzică. Într-o clasă era vioara, într-o clasă pianul, într-o clasă era solfegiul și literatura muzicală, aceste obiecte. Eram foarte puțini la început. Acum e cu totul alt nivel", a menţionat Vladimir Sebuşcă, muzician.



Școala de muzică din Drochia se mândrește cu succesele discipolilor săi, spune administrația instituției.



"Avem orchestra de muzică populară condusă de Lora Serbușcă-Ciobanu. Avem orchestra de instrumente aerofone conduse de Andrei Arhirii, corul mare și corul mic a școlii. Și acum s-a inițiat orchestra, un ansamblu vocal instrumental, condus de Valeriu Istrati", a declarat Vitalie Lozovan, director Şcoala Muzicală Drochia.



Activitatea școlii este susținută de autoritățile raionale și cele centrale.



"În anul 2019 am preconizat bani pentru a achita în întregime 100 de procente Consiliului Raional ca să nu punem copii, părinții lor în cheltuială. Copii să facă aceste antrenamente de note și cântece frumoase care ne reprezintă țara gratis cu plăcere și din suflet", a declarat Ion Dascăl, preşedintele Consiliului Raional Drochia.



"Guvernul face tot posibilul ca să fie susținute aceste instituții de învățământ chiar recent au fost majorate salariile și în domeniul culturii ceea ce a fost de mult discutat de către ministrul doamna Monica Babuc, către prim-ministru Pavel Filip care și-a dorit foarte mult împreună cu președintele partidului democrat să vină în susținerea și a acestui domeniu", a declarat Corneliu Podnevici, deputat.



În Școala de muzică din Drochia își fac studiile aproximativ 250 de copii din raion. Aceștia sunt instruiți de 20 de cadre didactice.