SĂRBĂTOARE LA CEADÂR-LUNGA. Cei din autonomie marchează astăzi Herdelezul

Şi în Găgăuzia este mare sărbătoare de Sfântul Gheorghe. În această zi, cei din autonomie marchează "Hederlez", ceea ce semnifică începutul lucrărilor agricole. Cu această ocazie, la Ceadîr-Lunga au fost organizate mai multe evenimente.

Oamenii au gustat din bucatele tradiţionale, au admirat o expoziţie de obiecte făcute de meşterii locali şi s-au bucurat de o cursă de cai.



Participanţii la cursa de cai au venit din mai multe localităţi. Ei spun că nu este atât de important câştigul, pe cât participarea la întrecere.



" Am ieşit din cursă pentru că animalul nu a rezistat. - Cât timp vă antrenaţi? - În fiecare zi câte o oră, dar ar trebui mai mult."



" Am luat locul doi. Suntem din raionul Drochia. Aproape în fiecare zi ne-am antrenat şi încetişor am reuşit. Este al treilea an în care participăm. "



După cursă, privirile s-au îndreptat spre creaţiile meşterilor populari din zonă.



" Fiecare păpuşă a fost creată în stil autentic găgăuz. Toate au fost făcute manual."



Şi mâncarea tradiţională a atras vizitatorii ca un magnet.



"Avem plăcinte cu diferite umpluturi, avem sarmale, frigărui, de toate câte un pic."



La eveniment a participat şi ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc, dar şi mai mulţi deputaţi şi reprezentanţi ai Guvernului. Aceştia au fost întâmpinaţi cu aplauze şi dansuri tradiţionale.



"Eu sunt fericită să asist la acest eveniment şi să reprezint Guvernul RM, alături de colegi mei din Parlament, care întotdeauna au susţinut găgăuzii în aspiraţiile lor de a-şi păstra tradiţiile naţionale", a spus ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc.



"Este o sărbătoare importantă pentru cei din Găgăuzia. Este încă o ocazie să-şi promoveze cultura şi tradiţiile. Îi respect foarte mult pentru ceea ce fac pentru a-şi păstra tradiţiile", a spus vicepreşedintele Parlamentului, Vladimir Vitiuc.



Locuitorii din Găgăuzia spun că pentru ei este o tradiţie să vină cu întreaga familie la această sărbătoare.



"Am venit cu familia, mama, soţul, socrul şi cu cele trei fetiţe ale noastre. Desigur că vom avea şi acasă o masă de sărbătoare."



"Totul este minunat. Această sărbătoare noi o marcăm şi acasă. "



La eveniment au fost prezenţi şi mai mulţi oaspeţi din străinătate, dar şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice acreditate în Moldova.