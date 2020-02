SĂRBĂTOARE LA CARACUI: La gimnaziu s-a organizat întâlnirea cu absolvenţii

Mai ţii minte cum chiuleam de la ore şi ne transmiteam bileţele de dragoste pe sub bănci? Acestea sunt doar câteva dintre amintirile depănate de foştii elevi ai Gimnaziului din satul Caracui, raionul Hînceşti, care s-au reunit aseară la "Întâlnirea cu absolvenţii". Sărbătoarea a fost organizată în a doua sâmbătă a lunii februarie, deoarece acum 44 de ani, mai exact în data de 9 februarie 1976, a fost construită o nouă clădire a şcolii. Cu emoţii şi senzaţii de nod în gât, abolsvenţii şi-au îmbrăţişat foştii colegi şi profesori.

Promoţia 1980, care a ajuns la 40 de ani de la absolvire, a fost reprezentată de doar trei colegi de clasă din totalul celor peste 50 de elevi. Aceştia s-au bucurat să-şi amintească ce şotii mai făceau.

"Dacă nu erai pregătit de lecţii, întârziai şi venea pe la a doua, la prima nici nu te arătai. Scăpai de un doi, dar mai puteai fi tras de chică. Profesorul ducea contul şi ne întreba de ce mai lipseam. El controla, mai erau şi aşa cazuri", a spus absolventul şcolii din Caracui, Gheorghe Iurceac.

"Aici stătea prietena mea, Aurica. - Ea a venit în acest an la întâlnirea cu absolvenţii?. Nu, ei nu sunt în ţară. Ne întâlnim rar, suntem puţini. Cum am spus, care s-au mai rărit, care sunt peste hotare", a spus absolventa şcolii din Caracui, Nina Negru.



Cele mai emoţionante au fost întâlnirile cu profesorii. Valeriu Fodor predă de aproape 28 de ani educaţia fizică şi spune că le-a fost dor de foştii elevi.



"Sunt foarte bucuros să-i văd, mai ales pe cei care au fost activi în sport. Sunt băieţi care au terminat şi Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport, dar, din păcate, nu au ales să îmbrace haina de profesor, să meargă mai departe să educă copiii. Mă rog, aşa e viaţa....", a spus profesorul de educaţie fizică, Valeriu Fodor.



Iar Constantin Prodaus este învăţătorul cu cea mai bogată experienţă. A deprins vocaţia de dascăl de la părinţii săi care au şcolit zeci de generaţii.



"Cum m-am deprins pe vechi, Constantin Vasilievici, dar dumneavoastră puteţi să-mi spuneţi pe nou, domnul Constantin. Nu mi-a părut rău niciodată. Unii spun că dacă s-ar putea întoarce cu mintea pe care o au acum. Nu fiţi proşti, fiecare timp are farmecul lui, "a spus fost învăţătorul, Constantin Prodaus.



Nostalgia i-a cuprins şi pe cei mai tineri absolvenţi, cei care au plecat din şcoală anul trecut.



Evenimentul a fost umbrit de tristeţea faptului că un etaj al şcolii a fost conservat din lipsă de elevi. Dacă altădată, şcoala era frecventată şi de 800 de elevi, astăzi au mai rămas doar 150. Oricum, actualii elevi au întâlnit oaspeţii aşa cum se cuvine.



"Eu simt foarte importantă această tradiţie. Eu îmi revăd foştii elevi. Lucrez în şcoală 35 de ani, dintre care 28 de ani am fost învăţătoare. Am deja şapte promoţii", a spus directorul Gimnaziului Caracui, Nina Iurceac.



În satul Caracui, raionul Hînceşti locuiesc peste 2500 de oameni.