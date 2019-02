Sărbătoare la Cahul: Brigada de infanterie motorizată a împlinit 27 de ani de la fondare. Cum au marcat militarii evenimentul

Sărbătoare pentru militarii din Cahul. Brigada de infanterie motorizată „Dacia” a împlinit 27 de ani de la fondare. Cu această ocazii militarii au pregătit un show de excepţie cu mânuire a armamentului, lupte corp la corp, dar şi cântece.

Militarii și-au demonstrat nivelul de pregătire prin simularea unei operaţiuni de eliberare a ostaticilor şi de evacuare a răniţilor.



Evenimentul s-a desfăşurat sub privirile rudelor, care au venit să-i susţină pe militari:



"La fiu. Îmi pare bine să îl văd. Foarte mândră. Caută onoare la părinţi, se poartă frumos cu cetăţenii. "



"Eu am nora care îşi face serviciul militar aici, în acest batalion, Dacia numărul trei şi feciorul. Azi ea a primit felicitare din partea comandirului şi eu vreau să o felicit pe ea. Cum să nu fiu mândră, pentru că noi singuri am fost aici. Soţul a fost militar aici 30 de ani ."



Vizitatorii au admirat tehnica militară şi au gustat din mâncarea ostăşească:



"Acesta este un AKM românesc, cu mâner de lemn. Componentele lui sunt ţeava, tubul cu gaze, port încărcătorul, aici este mecanismul armei. "



"Prima dată, dar e foarte gustoasă, bună. Merită."



"Nu am mai mâncat mâncare ostăşească, dar îmi place foarte mult, este foarte bună. Prima dată încerc aşa ceva."



Militari spun că sunt mândri să facă parte din această unitate:



"Pentru noi, militarii din sudul ţării, din brigada Dacia, acest eveniment pe care noi îl sărbătorim astăzi este un semn de omagiu adus celor care au stat la baza acestei unităţi."



"Am ales să fac armata pentru că bunelul meu este militar. Am fost impresionat de punctualitate, de executarea ordinelor în tocmai, de stricteţea şi ordinea care este aici. Am devenit mult mai responsabil."



"Am foarte mare mândrie să fac serviciul în brigada dată. Armata dă foarte mult ca să devii bărbat."



Ministru Apărării spune că în această brigadă militară au fost implementate mai multe reforme, inclusiv trecerea la serviciul militar prin contract, şi urmează să fie făcute investiţii majore pentru modernizarea unităţii.



"Aici am făcut primele investiţii în infrastructură, aici am modificat sistemul de instruire. Aţi văzut aceşti băieţi tineri care sunt de 6 sau 7 luni în urmă în Armata Naţională o bună parte din ei deja au semnat contractul şi au trecut la serviciu prin contract", a declarat Eugen Sturza, ministrul Apărării.



Brigada de infanterie motorizată „Dacia” din Cahul a fost creată în data de 24 februarie 1992, prin decretul şeful statului.