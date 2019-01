Sărbătoare în lumea muzicii: Led Zeppelin au împlinit 50 de ani de la lansare

Lumea muzicii e în sărbătoare: legendara trupă rock Led Zeppelin, care împlinește 50 de ani de la lansarea primului album. Întitulat Led Zeppelin, discul a fost prezentat publicului în cadrul primului turneu al trupei prin Statele Unite.

Albumul cuprinde nouă piese, printre care hituri precum ”You Shook Me”, ”I Can't Quit You Baby” sau ”Good Times Bad Times”.



Trupa Led Zeppelin s-a format în anul 1968, când patru tineri talentați, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham și Jimmy Page, au început să cânte împreună în localuri din Londra. Faima a venit rapid, și peste doar un an plecau în primul lor turneu. A urmat o perioadă de succes, concertele lor adunau zeci de mii de oameni, iar cântece precum ”Since I've Been Lovin' You” sau ”Immigrant Song” se auzeau la tot colțul.



Cea mai cunoscută piesă a lor rămâne ”Stairway To Heaven”, lansată în anul 1971. Acesta a fost poziționat pe locul trei în topul celor mai bune cântece rock ale secolului XX.



Trupa s-a destrămat în anul 1980, când John Bonham a murit în urma unei tragediiaviatice. După opt albume lansate în 11 ani de existență, Led Zeppelin este considerată până în prezent una dintre cele mai de succes și mai influente trupe din istoria rockului. Grupul a vândut peste 300 de milioane de albume în întreaga lume, dintre care 110 milioane doar în SUA.