Sărbătoare gastronomică la Şcola Profesională Nr. 2 din Capitală: Elevii au inaugurat o expoziţie cu bucate tradiţionale ALESE

Sărbătoare gastronomică în ajun de Paşte. Elevii Şcolii Profesionale nr. 2 din Chişinău au inaugurat o expoziţie cu cele mai alese bucate tradiţionale.

Viitorii bucătari au umplut mesele cu sarmale, iar brutarii au copt cozonaci şi prăjituri, care le-au lăsat gura apă celor prezenţi. Elevii au gătit bucate specifice zonei din care provin, iar cei mai curajoşi au gătit dupa propria reţetă. Au degustat bunătăţurile profesorii dar şi cei mai tineri discipoli, cei din clasa a zecea.

"Astăzi am preparat găinușa noastră umplută cu piept de pui şi ciuperci. Ea este în cuibușorul său, aici am pus oușoare de găină proaspete făcute", a spus o elevă.



Pentru bucatele gătite, dar şi pentru modul în care au fost servite, elevii vor fi notaţi, de aceea au gătit pentru expoziţie, ceea la ce se pricep cel mai bine.



"Avem aici diferite fursecuri, coșulețe, cornulețe, checuri, cozonac, tortă şi diverse prăjituri. Prepararea tuturor bunătăţilor a durat aproximativ două zile pentru că este un proces complicat."



Toate privirile au fost atrase de un tort. Acesta a fost gătit mai bine de cinci ore şi a fost adusă în dar profesorilor de la şcoala profesională.



"Tortul este preparată din aluat de pandispan este umplută cu frișcă şi multe fructe proaspete şi este glazurată cu cremă de frișcă şi jeleu", a spus Lidia Popa, elevă.



Gabriela învaţă la specialitate brutărie, iar la expoziţie a adus cozonaci, checuri, şi rulade pe care le-a copt în jur de opt ore. Toate copturile le-a făcut după reţeta mamei sale.

"Este o inspiraţie de la mama ea. Când eram mică îmi plăcea să stau lângă ea şi să învăț cum modelează aluatul, iar când am crescut am început şi eu să o ajut şi mi-a plăcut foarte mult", a spus Gabriela Lefter, elevă.



Bucatele tradiţionale le-au lăsat gura apă vizitatorilor. La mare căutare au fost sarmalele şi plăcintele moldoveneşti:



"Nişte sărmăluţe foarte gustoase, de nota zece. Felicitări! Dar cum le-aţi împletit aşa de bine?".



"Copii s-au isprăvit foarte bine la sarcina care le-a fost pusă. A fost o expoziţie foarte frumoasă pregătită cu suflet şi dibăcie."



Expoziţia se desfăşoară deja al 15 an consecutiv şi de fiecare dată elevii reuşesc să-şi impresioneze profesorii cu creaţii noi.



"Expoziţiile de specialitate sunt o tradiţie. Le prilejuim cu diferite ocazii, la diferite sărbători. Fie sărbătorile de Paşte, fie deliciile toamnei. Avem un festival gastronomic dedicat toamnei. Este un fel de a se manifesta este şi o competiţie întrei cine va face dintrei ei", a spus Vitalie Belîi, directorul Şcolii Profesionale nr.2.



Toată materia primă utilizată la prepararea bucatelor a fost pusă la dispoziţie de către administraţia şcolii. După expoziţie, bucatele au fost degustate şi apreciate cu note de către profesori. La şcoala profesională nr. 2 îşi fac studiile 730 de elevi.