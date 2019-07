Sărbătoare dublă la Căuşeni. De ziua sfinţilor Apostoli Pavel şi Petru, localnicii au sărbătorit hramul oraşului

Sărbătoare dublă la Căuşeni. De ziua sfinţilor Apostoli Pavel şi Petru, localnicii au sărbătorit şi hramul oraşului. În acest an, localitatea a împlinit 524 de ani de la prima atestare documentară. Cu această ocazie, localnicii au dat o petrecere de zile mari. Gospodinele au gătit bucate alese, iar cei mai voinici s-au întrecut la trântă.



"Să fiţi sănătoasă cuscră! Să ajungem până la anul cu bine! Cu sărbătoarea de astăzi! Cu sfântul hram!"



Familia Şmatoc din oraşul Căuşeni a sărbătorit astăzi nu doar hramul, dar şi ziua numelui a unuia din membrii familiei. Gospodina casei a gătit toată noaptea pentru a-i surprinde astăzi pe oaspeţi.

"În fiecare an noi ne adunăm la masă cu familia. Sărbătorim hramul oraşului, atât şi a casei. Fiindcă soţul se numeşte Petru. Am gătit bucate care să fie şi tradiţionale, dar să fie şi ceva mai deosebit. Ca de exemplu, astăzi este o tortă, cu care am experimentat pentru prima dată", a spus Nadejda Şmatoc, locuitoarea oraşului Căuşeni.



După o masă copioasă, familia a mers în centrul oraşului, unde a fost organizat un târg de produse artizanale. Localnicii, dar şi oaspeţii au putut achiziţiona ii cusute de meșterițele din Căuşeni.



"Da, am cumpărat ie, îmi pare foarte bine sunt foarte bucuroasă că am procurat-o."



Potrivit organizatorilor târgului, iile de la Căuşeni au fost astăzi la mare căutare.



"Astăzi au venit oaspeţi din România, din Letonia, care au procurat de aici nişte lucruri spunând că sunt nişte lucruri făcute excelent", a declarat Maria Vasluian, specialist al Primăriei Căuşeni.



Ca şi în fiecare an, de hramul oraşului, cei mai voinici îşi încearcă forţele la trântă, iar luptele adună zeci de spectatori.



Între timp, privirile tuturor copiilor au fost atrase de un show cu participarea patrupezilor de la Poliţia de Frontieră. Câinii au executat trucuri, au sărit peste bariere şi au improvizat reţinerea unui infractor.



"Mi-a plăcut foarte mult.Câinele a fost bine dresat şi a putut să sară!"



"Este bun şi deştept. Câinele a depistat substanţele psihotropice."



Sărbătoarea va culmina cu un concert în aer liber. Pe scenă va urca Ionel Istrati, Doredos și ansamblul „Potcoava”.