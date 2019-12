Sărbătoare dublă de Crăciun. Unii moldoveni s-au născut în aceeaşi zi cu Iisus

În timp ce unii au sărbătorit ieri Crăciunul pe stil nou, alţii şi-au celebrat ziua de naştere. Vorbim despre moldovenii care s-au născut în aceeaşi zi cu Iisus Hristos. Pentru o familie din suburbia Capitalei, data de 25 decembrie are o dublă semnificaţie. De aceea, pe lângă tradiţionalul "Crăciun Fericit", în casele lor a răsunat muzica de sărbătoare şi urările de "La mulţi ani".



Tatiana Filimonova din Băcioi a fost una dintre cei omagiaţi ieri, de Crăciunul pe stil nou.



"Sărbătorim şi Crăciunul şi ziua mea de naştere, dar mai întâi ziua mea de naştere. Mă bucur că casa e plină de oaspeţi, suntem mulţi, anual, ne adunăm împreună", a spus omagiata, Tatiana Filimonova.



Mama ei i-a dat o mână de ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa de sărbătoare şi are grijă ca tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti să nu lipsească din casa lor.



"Mă bucur foarte mult că astăzi, la o aşa sărbătoare, am născut o fată foarte frumoasă, fericită. Îi doresc toate cele bune, sănătate, fericită şi sunt foarte bucuroasă pentru cele două fetiţe gemene pe care le-a născut".



Tradiţional, în această zi, cei apropiaţi vin cu daruri, flori şi urări pentru persoana omagiată.



"În fiecare an, pe 25 decembrie, pe parcursul a mai multor ani, noi suntem prezenţi în această familie frumoasă şi o felicităm pe nepoţica noastră".



"În primul rând pentru noi este sărbătoarea zilei de naştere a finei mele, Tatiana. Ea este născută, astăzi, copilul crăciunel, iată de ce mai întâi sărbătorim ziua ei de naştere. Apoi, după tradiţiile europene, sărbătorim şi Crăciunul".



Mesenii nu au ezitat să transmită şi o urare pentru toţi creştinii care ieri au sărbătorit Crăciunul.



"Vreau să felicit toţi moldovenii cu această sărbătoare foarte mare şi importantă. Sunt sigură că toţi stau la masă acum, serbează, îşi felicită rudele, prietenii, apropiaţii. Le urez numai bine, sănătate, un an bogat".



Unii moldoveni sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, adică în 25 decembrie, în timp ce alţii marchează Naşterea Domnului pe stil vechi, în data de 7 ianuarie.

