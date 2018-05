Sărbătoare de zile mari la Hâncești. În centrul orașului a fost organizat un concert grandios

FOTO: publika.md

Sărbătoare de zile mari la Hâncești. Ieri, în ajun de sfântul Gheorghe, locuitorii au marcat 518 ani de la fondarea orașului. Cu această ocazie, în Piața Suveranității a fost organizat un concert, unde oamenii au avut parte de mai multe surprize.



"Foarte bine, e o atmosferă foarte plăcută, bravo organizatorilor, multă distracție."



"E o sărbătoare foarte frumoasă astăzi în Hâncești. Aș vrea să felicit toți hânceștenii să le urez multă sănătate, bunăstare, să iubească orașul."



"Așa o sărbătoare trebuie să fie mai des făcută și e tot, ne simțim foarte liber foarte bine, am venit cu familia cu copii."



Primarul orașului, Alexandru Botnari, le-a mulțumit celor care îl susțin în tot ceea ce face.



"Mulțumesc tuturor care mi-au fost alături, m-au susținut, mulțumesc colegilor din conducere care sunt și mă susțin fiindcă ceea ce fac eu, facem în bunăstarea cetățenilor și se merită așa sărbătoare frumoasă, fiincă avem pentru ce, avem și rezultate", a spus primarul orașului Hâncești, Alexandru Botnari.



Invitați de onoare la sărbătoarea orașului au fost președintele Parlamentului, Andrian Candu, și Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, care a primit titlul de persoană emerită al municipiului Hâncești.



"M-am născut în satul Logănești,înainte de a veni aici am trecut prin Logănești și sunt plin de emoții acum. Vreau să vă spun un lucru, că toată copilăria mea, pentru mine orașul Hâncești a fost ce-a de-a doua casă și ce-a de-a doua Capitală a Republicii Moldova. La mulți ani, Hâncești", a spus ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici.



"După atmosfera de astăzi de aici se vede că locuitorii orașului Hâncești nu doar că știu să lucreze bine, dar știu foarte bine să se distreze. Vreau să vă doresc la mulți ani, felicitări pentru orașul Hâncești", a spus președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu.



Sărbătoarea a culminat cu apariția pe scenă a interpretei Irina Rimes și cu un grandios foc de artificii.



"Bună seara Hâncești!!! E frumos acasă, n-aveți idee ce frumos e acasă. Îmi place mult să cânt cu voi, voi cântați cu mine?! - Da!"



Artista a fost plăcut surprinsă de căldura cu care a fost primită.



"Nu am mai fost să cânt în Hâncești, a fost pentru prima oară, dar a fost una frumoasă, a fost una memorabilă. La mulți ani Hâncești", a spus interpreta Irina Rimes.