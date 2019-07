Sărbătoare cu mare fast în satul Leordoaia. De Sânziene, potrivit tradiției, fetele au cules flori și au împletit cununi

Sărbătoare cu mare fast în satul Leordoaia din raionul Călărași. De Sânziene, potrivit tradiției, fetele au cules flori și au împletit cununi. Cea de-a 18-a ediție a evenimentului s-a desfășurat pe malul lacului din localitate. Festivalul a început cu muzică, dansuri și o paradă a portului popular.

La eveniment au participat meșteri populari, pictori și zece ansambluri folclorice din toată ţara.



"Toate membrele colectivului, cu mare drag şi mare plăcere doresc să participăm la acest festival cu cele mai frumoase perle folclorice culese de acolo de unde ne-am născut, de unde venim".



Spre seară, tinerele şi-au aruncat cununele în lac.



"Noi am venit să aruncăm coroniţele în iaz ca până dimineaţă iubiţii noştri să le găsească şi să ni le aducă şi să ni le atârne în gard".



"Vrem să mai verificăm odată dacă o să le prindă sau nu. O să le găsească".



Potrivit legendei, își vor găsi în curând ursitul fetele ale căror cunune au ajuns la mijlocul iazului.



"Am venit şi am primit o satisfacţie enormă. O seară minunată, ne pare bine că se prelungesc tradiţiile".



" Prima dată am venit pe acest meleag, tare ni-i plăcut. Prima dată-n viaţă văd coroniţele, iazul, aşa foc frumos".



Aproape de miezul nopţii a fost aprins un rug, în jurul căruia s-au adunat toţi cei prezenţi la eveniment. Sărbătoarea "Sânzienelor" provine de la geto-daci. În credința populară, se spune că, în această noapte se deschide cerul.