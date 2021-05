Sărbătoare cu mare fast în plină pandemie la Bălţi. Mii de oameni au marcat hramul oraşului

Sărbătoare cu mare fast în plină pandemie la Bălţi. Mii de oameni s-au adunat, ca în fiecare an, în Piaţa Independenţei pentru a marca hramul oraşului. De dimineaţă, a fost oficiată slujba religioasă, după care s-a dat liber la distracţie. Pentru început, oamenii au avut parte de tradiţionala paradă cu motociclete şi maşini de teren.





Nu a lipsit nici târgul meşterilor populari. Pe Aleea Clasicilor din oraş au fost întinse covoare moldovenești. Unii spun că au făcut zeci de kilometri pentru a ajunge la expoziţia de la Bălţi.



"Am venit să arătăm tradiţiile, de la bunica, de la mama, cum se toarce, cum se pregăteşte lâna pentru a ţese covoare, ţoluri."



Oamenii spun că au dus dorul acestor evenimente, de aceea nu au ratat ocazia să participe.



"Aşa ceva se făcea încă pe vream buneilor şi străbuneilor noştri."



"Am venit să mai vedem şi noi ceva nou, în toată ziua nu vedem asemenea concerte şi toate altele. Ne place foarte mult."



"Din copilărie pentru mine asta e o sărbătoare pentru suflet. După atâta muncă, am venit şi noi să ne odihnim un pic, un răgaz! "



Cei mai mulţi dintre vizitatori au sfidat toate regulile sanitare şi au venit fără măşti de protecţie, iar de păstrarea distanţei sociale nici vorbă.



La hramul oraşului a venit şi episcopul de Bălţi şi Făleşti, Marchel.



MARCHEL, episcopul de Bălţi şi Făleşti:"Tot ce îmi doresc mie le doresc şi celor din Bălţi, sănătate, la mai mult şi la mai mare!"



Seara a avut loc duelul cavalerilor şi mai multe concerte în parcul Andrieş şi în Piaţa Vasile Alecsandri. Municipiul Bălţi a împlinit 600 de ani.