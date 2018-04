Săracul care nu-şi declară averea. Andrei Năstase a vândut o maşină pentru a avea din ce trăi

Andrei Năstase, finul de cununie al oligarhului fugar Victor Țopa, îşi plânge de milă în faţa presei şi se jură că trăieşte modest, doar din salariul soţiei şi din indemnizaţiile copiilor. Asta în timp ce declaraţia sa de avere a indicat că are în proprietate 11 case, loturi de pământ şi conturi bancare în euro şi lei. Liderul PPDA a evitat şi astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, să ofere lămuriri cu privire la neclarităţile din declaraţia sa de avere. Politicianul susţine că, de fapt, unele proprietăţi indicate sunt nişte coteţe şi acareturi. Andrei Năstase mai spune că a fost nevoit să-şi vândă şi una dintre maşini pentru a avea din ce trăi.



"Credeţi-mă, iată când îmi arătau maşinile filmate, spuneau că sunt scumpe, dar când le-am vândut, n-am din ce trăi", a spus Năstase.



Chiar dacă Năstase susţine că a vândut maşina cu bani puţini, declaraţia lui de avere arată că a luat pe ea nici mai mult, nici mai puţin de 35 de mii de euro. De aceşti bani, în Chişinău, îţi poţi cumpăra un apartament cu două camere. În ultimii doi ani, Andrei Năstase a indicat venituri de zero lei în declaraţia de avere.

Politicianul spune că trăieşte pe spatele soţiei şi celor trei copiii, care locuiesc în Germania: "Aţi văzut în declaraţia mea de venituri, are nevăstă-mea acolo un salariu, copiii au nişte indemnizaţii".



În loc să-şi anunţe proiectele pentru Capitală, reprezentanţii Partidului DA au ieşit din nou în faţa presei ca să… critice tot presa. Primul la atac a ieşit şeful Organizaţiei de tineret a Platformei DA, Dinu Plângău. Prestaţia acestuia a fost însă lamentabilă. Discursul său, în care a dat lecţii de deontologie jurnaliştilor, a fost plin de greşeli şi bâlbâieli. Nu l-a ajutat nici măcar prompterul.



Finul de cununie al oligarhului penal Victor Țopa, care are în proprietate trustul media Jurnal, a acuzat mai multe instituții de presă de promovare a știrilor false. În același timp, presa i-a prins chiar astăzi cu minciuna pe cei din trustul Țopilor, care au promovat un pretins anunț de pe un cont fals de pe o rețea de socializare. Sătul de manipulare în presă, un internaut oferă 30 de mii de euro celui care îi arată 9 din 11 locuințe ale lui Andrei Năstase, titrau recent instituțiile media din trustul Țopilor. Astăzi s-a depistat că acest cont este fals și utilizează poza unui cântăreț din România, iar Năstase a evitat să comenteze această situație jenantă.

În schimb, pe parcursul conferinţei, Năstase împreună cu alţi ortaci de-ai săi din partid au încercat să dea lecţii de deontologie jurnaliştilor. Andrei Năstase a apărut în spațiul public în anii ’90. În acea perioadă, în calitate de procuror, el a instrumentat dosarul ilegalităților de la compania de stat "Air Moldova", în care era implicat Victor Țopa.

Ulterior, acesta i-a devenit naş de cununie, iar Năstase - avocatul său. Presa a scris despre clanul Țopa că figurează în mai multe investigații jurnalistice în calitate de beneficiar al atacurilor din anii ’90 la Întreprinderea de Stat Air Moldova și Banca de Economii.