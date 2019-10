Săracul, bogatul Andrei Năstase. Şi-a cumpărat o maşină cu 41.750 de euro, cu ajutorul soţiei

Andrei Năstase o face pe săracul şi spune că şi-a cumpărat un Volvo XC 90, de 41.750 de euro, cu ajutorul soţiei. Declaraţia a fost făcută de candidatul ACUM la şefia Primăriei, în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziuhne.

"Maşina pe care am vândut-o, un Mercedes S Class, a trebuit să mai aştept ceva timp să-mi acumulez bani şi am cumpărat un Volvo XC 90. Am cumpărat o altă maşină pe banii din vânzarea Mercedes-ului şi am mai adugat ceva. Cu 35.000 de euro a fost vândută şi am cumpărat una cu 41.750 de euro. Am mai adugat 6.000 de euro. Diferenţa de unde? Păi am o familie care trăieşte acolo, soţia mea are un venit. Din banii pe care i-a câştigat soţia", a precizat Năstase.