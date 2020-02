Sărăcia şi nepăsarea guvernanţilor i-a scos în stradă. Mii de pensionari au protestat la sediile PSRM din ţară

Astăzi, mii de pensionari au scandat astfel de lozinci la Bălţi, Orhei, dar şi Chişinău. Ei spun că nu mai pot trăi aşa, iar pensiile pe care le primesc nu le ajung nici pentru strictul necesar."La noi, cei mai obijduiţi sunt pensionarii. Dintr-o pensie achităm doar două facturi. De cei ei îşi permit să aibă aşa lux, având o ţară distrusă? Ruşine, e mare ruşine. Mâine o să fie şi ei ca noi, şi Dodon, şi ceilalţi"."Pensia mică, medicamentele ne gâtuie, serviciile comunale de gâtuie, dar noi... Am lucrat 38 de ani la Banca de Economii ca şefă de sector. Şi ce folos ? Copiii nu mă ajută nici ei, unul e plecat"."Am pensia 1300, iar numai căldura mi-a venit 1135. Parlamentarii şi-au ridicat leafa cu patru mie, dar mie pensia cu 49 de lei. Am şase nepoţi, câteodată vreau să le dau măcar o bomboană, dar n-am de unde"."Vrem ca conducerea să se trezească odată. Să se gândească şi la pensionari. Ca să nu-şi ridice lor salariile, dar să ne ridice nouă, pensionarilor. Noi am lucrat toată viaţa. Pentru cine?"" Dodon a promis că o să ne dea de două ori pe an, dar acum nu ne dau deloc deja. Nu a ieşit nimeni în faţa noastră, am văzut că se uita cineva după uşă, dar nu ştiu cine"."Partidul "ŞOR" anunță că va susține toate inițiativele moldovenilor, care vor ieși la proteste în legătură cu îmbunătățirea vieții țării noastre", a spus deputatul Partidului Politic "ŞOR", Reghina Apostolova."La începutul acestui an s-au identificat bani pentru a li se oferi acei 700 de lei supliment, o să mai fie şi alte proiecte, chiar şi azi pe ordinea de zi vor fi", a spus deputatul PSRM, Grigore Novac.Carmena Lupei, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Igor Dodon nu a răspuns la telefon pentru a comenta acuzaţiile.Anul trecut, şeful statului Igor Dodon a anunţat un set de proiecte sociale, între care şi faptul că pensionarii vor primi în ajunul sărbătorilor de iarnă o indemnizaţie de 700 de lei, iar indexarea pensiilor va fi făcută de două ori pe an.