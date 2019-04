Șapte dispecerate ale Regiei Transport Electric Chișinău au rămas fără spații și terenuri după ce au fost privatizate

troleibuze noi Truşeni // foto: publika.md

Unele au devenit proprietatea angajaților întreprinderii, iar altele au ajuns în mâinile unor agenți economici. Administraţia Capitalei spune că este foarte greu ca aceste bunuri să fie recuperate, pentru că din punct de vedere juridic, proprietarii au toate actele în regulă.



"Câțiva ani în urmă, cineva dintre angajații Regiei Transport Electric au privatizat o parte din clădirea unde își are sediul dispeceratul și și-a făcut acolo o locuință. Am încercat să discutăm cu ei, dar nimeni nu este acasă."



Angajații Regiei Transport Electric spun că îi cunosc pe unii proprietari care le-au fost colegi, iar faptul că au ajuns să dețină spațiile sau terenurile dispeceratelor nu-i deranjează.



"Am înțeles că au viză de reședință. Ei și-au construit alături. Dispeceratul nostru e liber, ei și-au făcut alături. Ei nu încurcă la nimeni cu nimic. Sunt lucrătorii noștri."



"Aici nu a fost nimic, aici este dispeceratul nostru, iar acum, mă rog..."



În sectorul Ciocana, sediul unui dispecerat a fost privatizat încă în anul 1996 de un agent economic. În prezent, întreprinderea municipală și proprietarul sunt în litigiu, iar angajaţii care gestionează de aici două linii de troleibuz, riscă să rămână fără spaţiu.



"Proprietarul acestei încăperi a solicitat ca să fim evacuați, însă, până la moment, încă este procesul de judecată. O să ne supunem deciziei instanței de judecată, dar o să fie depus tot efortul ca să rămânem în posesia acestei încăperi", a declarat Marina Palari, șef Serviciul Circulație RTEC.



Edilul Capitalei susţine că municipalitatea face totul ca spațiile și terenurile privatizate să ajungă înapoi în proprietatea RTEC.



"Odată ce ele sunt privatizate și este proprietate privată este greu. Aici trebuie să investigheze organele competente să vadă cum au fost privatizate, cum s-a ajuns la situația respectivă. Situația când un agent economic ne spune să eliberăm spațiul nostru, este deja un dezastru", a declarat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



În prezent, Regia Transport Electric deține terenuri și spații pe 16 hectare din Capitală.