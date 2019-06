Şantier ILEGAL în sectorul Ciocana. Locatarii blocurilor din apropierea construcţiei, indignaţi. Vor protesta până când vor fi ascultaţi

O companie de construcţii care ridică un complex locativ în sectorul Ciocana nu a suspendat lucrările chiar dacă Primăria Capitalei a emis o dispoziţie în acest sens. Locatarii blocurilor din preajmă sunt nemulţumiţi şi spun că vor protesta până când vor fi ascultaţi.



Se întâmplă pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, pe un teren dintre două blocuri cu câte 15 etaje. Iniţial, conform unei autorizaţii din 2017, aici urma să fie ridicată clădire, dar peste un an, actele au fost modificate şi firma a primit permisiunea de a înălţa trei blocuri.



"Iniţial, pe proiectul de urbanism, era o casă care nu depăşea 9 etaje. Lucrurile au evoluat foarte urât în timp atunci când s-a perfectat o nouă autorizaţie, când pofta a crescut, când de la 9 etaje am trecut la 23", a menţionat o femeie.



Oamenii care locuiesc în zonă se plâng pentru că şi aşa nu există suficiente locuri de parcare sau terenuri de joacă pentru copii. Ei spun că nimeni nu le-a cerut părerea şi compania responsabilă nu a colectat semnături de la ei:



"Să vină să vadă cum o să trăim noi, pentru că noi suntem aici 140 şi ceva de apartamente şi încă şase sute, după câte am înţeles, în trei metri pătraţi. Şi încă după părerea lor, gunoiştea noastră stă ilegal, vor să ne o mute în faţa scării şi să mai adauge şi gunoiştea lor".



"Aici soare nu-i. Vă închipuiţi, de la 15 încă şapte etaje în sus, atunci ce mai vorbim noi? Că soare lipseşte complet".



"O problemă la fel de gravă o avem cu copiii, pentru că deja există, copiii nu au unde ieşi. Mergem cu copiii în casele vechi unde ograda e mult mai mare ca în casele noi. Casele noi practic nu au ogrăzi, La fel va fi şi la dumnealor, e totul îngust, totul micuţ".



În urma solicitărilor primite de la oameni, acum câteva zile a fost emisă o dispoziţie prin care Primăria a sistat lucrările pe şantier.



"Acolo sunt deja blocuri existente cu multe etaje, dacă nu greşesc, sunt cu 15, 16 etaje blocurile şi în mijlocul lor trebuie să apară blocuri cu un nivel de peste 22 de etaje. Nu au avut loc consultări cu locatarii din preajmă, aşa cum prevede regulamentul. Din acest motiv am suspendat autorizaţia de construcţie", a declarat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



Totuşi, muncitorii continuă lucrările.



Primarul interimar, Ruslan Codreanu, spune că legislaţia nu-i permite să facă mai mult şi acum trebuie să se implice poliţia şi Agenţia pentru Supraveghere Tehnică.

Oamenii spun că vor merge până în pânzele albe. "Noi suntem dispuşi să mergem cât mai departe, începând cu grad viu prin toate instanţele. Noi suntem oameni maturi şi cred că trebuie să ajungem aşa să fie în favoarea oamenilor, nu în favoarea blocurilor sau a businessmanilor".



Reprezentanţii companiei de construcţii au promis că vor oferi comentarii pe parcursul zilei de astăzi.