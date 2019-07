Şantier cu bucluc în sectorul Ciocana: Oamenii cer sistarea autorizaţiilor emise de Primărie

Şantier cu bucluc în sectorul Ciocana. Este vorba despre trei blocuri aflate în construcţie pe bulevardul Mircea cel Bătrân. Lucrările au început în 2018, dar la solicitarea locatarilor din preajmă, au fost sistate luna trecută în baza unei dispoziții a Primăriei. Compania de construcții a contestat decizia, iar instanța de judecată a suspendat-o. La rândul lor, locuitorii din preajmă s-au adresat și ei în instanţă cu o plângere împotriva autorităţilor locale.



Cei care s-au pomenit cu un şantier în mijlocul curţii lor, au apelat la serviciile unui avocat. Acesta a sesizat că Primăria a eliberat ilegal mai multe acte care au permis începerea lucrărilor. De exemplu, nu există un aviz al Consiliului Municipal şi nu au fost colectate semnături de la locatarii din preajmă.



"Însăşi condiţiile care s-au pus în certificatul de urbanism, adică acele coeficiente de ocupare a terenului şi procentul de încărcare a terenului s-au încălcat. Ca să fie clar, noi vorbim de un teren de mai puţin de cinci mii de metri pătraţi pe care urmează să se construiască 32 de mii de metri pătraţi de suprafaţă locativă", a spus avocatul, Ghoerghe Macovei.



Oamenii sunt îngrijorați că odată cu apariția noilor clădiri, va fi distrusă infrastructura și căile de acces.



"Vor fi probleme încă mai mari pentru vecinii din preajmă. Ei planifică să fie demolate nişte garduri, să-şi facă căi de acces prin curţile la alţi locatari. "



"Ei ne limitează toate urnele de gunoi şi aşa mai departe, ni le mută în faţa blocului nostru şi aşa mai departe spunând că noi nu avem niciun drept să amplasăm acolo urne de gunoi. "



Şi administratorul unei clădiri cu oficii din vecinătate se plânge că de când au început lucrările are numai necazuri.



"Stăpânii care construiesc au început să facă furare la temelii şi la orice furare, orice gaură, orice bătaie, noi simţeam un cutremur de trei - patru grade. Am fost la companie, m-am adresat cu problema în cauză, dar efectul nu s-a înlăturat, adică ei au continuat mai departe să foreze fără practic să verifice", a sous patronul unei clădiri cu oficii, Eugeniu Pavilescu.



Primarul interimar al Capitalei, Adrian Talmaci promite o anchetă de serviciu. El spune că firma de construcţie are deja un litigiu cu Primăria şi cere despăgubiri.



"A venit o scrisoare de la compania respectivă. Şi dânşii în scrisoarea respectivă menţionează că ei au investit în jurul a 70 de milioane de lei în lotul respectiv şi în clădirea respectivă. Aceştia nu sunt banii firmei. Ei solicită banii aceştia înapoi de la Primărie", a spus primarul interimar al Capitalei, Adrian Talmaci.



Am încercat să obţinem un comentariu şi de la reprezentanţii firmei,

care ne-au spus că ne vor oferi un interviu astăzi. Tot azi, cei de la companie, Primărie și Agenţia pentru Supraveghere Tehnică urmează să se întâlnească pentru a găsi un compromis.