Santiago Solari: Luka Modric, recompensat după un an minunat pe care l-a avut

Croatul Luka Modric, câştigător al Balonului de Aur 2018, a fost recompensat după un an ''minunat'' pe care l-a avut, a declarat antrenorul său de la Real Madrid, Santiago Solari, scrie agerpres.ro.



"Este anul lui, reflectoarele trebuiau să fie pe el şi pe ceea ce a realizat. A avut un an minunat, a oferit totul pentru Real Madrid şi pentru naţionala sa", a declarat tehnicianul argentinian într-o conferinţă de presă.



"În plus, acest premiu i-a fost acordat într-un moment de maturitate în cariera sa. Mi se pare că aceste recompense, la această vârstă, sunt chiar mai frumoase. El îţi pot încununa anul şi cariera. Suntem cu toţii foarte fericiţi pentru trofeul lui", a adăugat Solari, în timp ce Modric şi-a sărbătorit a 33-a aniversare în septembrie.



Modric, care a câştigat în acest an Liga Campionilor cu Real şi medaliile de argint la Cupa Mondială cu echipa reprezentativă, a pus astfel capăt dominaţiei instituite în ultimii zece ani de portughezul Cristiano Ronaldo şi argentinianul Lionel Messi.