Şanse de promovare pentru absolvenţi. Examenele de BAC ar putea fi susținute de patru ori pe an

Examenele de BAC vor putea fi susținute de patru și nu de doar două ori pe an. Cu o inițiativă în acest sens au venit mai mulți deputați, care care vor să le ofere absolvenților mai multe șanse de promovare. În prezent, absolvenţii care pică la o testare, o pot susţine încă o dată la examenele repetate, iar dacă nu reuşesc nici de această dată, rămân pe anul următor.



"Consideram nejustificat acest an de zile. Pentru că e o perioadă îndelungată, perioada în care cunoştinţele cu siguranţă no vor avansa", a menţionat Valeriu Ghileţchi, vicepreşedintele Parlamentului



Proiectul a fost semnat de nouă deputați şi prevede ca în cazul celorlalte două tentative, candidaţii să plătească o taxă.



"Taxa se referă exclusiv la acoperirea costurilor pentru organizarea acestei sesiuni. Sala, profesori care sunt implicaţi", a explicat Ghileţchi.



Reprezentanţii Ministerului Educației nu au comentat deocamdată iniţiativa deputaţilor, dar au amintit despre noile reglementări privind susținerea examenelor de bacalaureat, adoptate în ianuarie.



"Elevii care vor participa la sesiunea suplementară de bacalaureat vor avea dreptul să depună cererea de contestaţii. Până acum nu aveau acest drept", a precizat Anatol Topală, directorul Agenției de Asigurare a Calității.



Potrivit Agenției Naționale pentru Curriculum şi Evaluare, anul trecut, dintre cei peste 18 mii de absolvenți, peste şapte mii au picat examenul de bacalaureat.