SÂNGE şi SCANDAL într-un bar din Capitală, după ce patru bărbaţi s-au bătut

Răfuială cu pumni într-un local din sectorul Botanica al Capitalei. Doi fraţi susţin că în timp ce chefuiau în bar au fost luaţi la bătaie pe neaşteptate de alţi doi indivizi, care ar fi încercat să-i jefuiască. Incidentul a avut loc azi-noaptea.

"Am intrat într-un bar să servim câte o sută de grame de ziua fratelui. Barmenul a chemat bandițeii, care au vrut să ne ia banii și să ne bată."



"M-au apucat de guler, m-au trântit jos, au sărit la fratele meu. Asta a fost. Cred că scopul lor a fost un jaf. M-au trântit sub masă, a dat cu masa peste mine."



Ceilalţi doi indivizi susţin însă contrariul.



"Ei au sărit la bătaie. Am intrat să bem o cafea și în acel timp ei au sărit la bătaie acolo. Cu scaunele, cu mesele, cu toate. Fără niciun motiv."



Pentru a-i liniști pe scandalagii a fost nevoie de două echipaje de polițiști ale Batalionului de Reacționare Operativă. Toţi patru au ajuns la secţie. Unul dintre iniţiatorii bătăii s-a ales cu mâna ruptă şi a fost ulterior preluat de o ambulanţă. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru huliganism.