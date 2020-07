Sanè este jucătorul lui Bayern. Leroy a semnat un contract pe 5 ani cu clubul bavarez

Mijlocașul-stânga a semnat un contract valabil până în iunie 2025, iar săptămâna viitoare se va alătura viitorilor coechipieri la primul antrenament în vederea pregătirii pentru noul sezon. Leroy Sanè ar putea avea un salariu de 20 de milioane de euro la Bayern Munchen.„Bayern este, desigur, un club imens și are obiective mărețe. Totodată, sunt obiective ce îmi convin de minune. Din acest motiv, pentru mine, Bayern a fost singura variantă de continuare a carierei. Îmi sunt clare obiectivele – trebuie să cucerim cât mai multe trofee, iar Liga Campionilor este prioritară. Cred că toți fotbaliștii visează intre în posesia acestui trofeu”, a spus mijlocaşul, Leroy Sanè.„Scopul nostru este să aducem cei mai valoroși jucători germani la Bayern și acum, cu siguranță, am adăugat o bijuterie în panoplia clubului nostru”, a spus președintele Consiliului de Administrație, Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge.„Leroy Sane este un jucător care face direrența pe teren, un jucător care ne va întări echipa în sezonul următor. Acum, suntem și mai puternici pe benzi, cu Kingsley Coman, Serge Gnabry și Leroy Sanè”, a spus directorul sportiv, Bayern Munchen, Hasan Salihamidzic.În cele patru sezoane la Manchester City, Leroy Sanè a jucat 135 de meciuri și a înscris 39 de goluri. El a cucerit de două ori titlul în Premier League, de trei ori Cupa Ligii Angliei și o dată Cupa Angliei. Anterior, Sanè a evoluat la Schalke-04 Gelsenkirchen.În tricoul echipei naționale a Germaniei, mijlocașul-stânga a jucat 21 de meciuri și a înscris 5 goluri.Între timp, Real Madrid a anunțat oficial că fundașul lateral Achraf Hakimi a devenit jucătorul lui Internazionale Milano. Fotbalistul marocan de 21 de ani a jucat ultimele două sezoane la Borussia Dortmund sub formă de împrumut. Potrivit presei din Italia, pentru jucător Inter-ul a scos din conturi 40 de milioane de euro.