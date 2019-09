Sandu se detaşează de votul deputaţilor PAS pentru numirea Domnicăi Manole şi a lui Vladimir Ţurcan în funcţia de judecători la CC

Liderul PAS Maia Sandu se detaşează de votul deputaţilor PAS pentru numirea Domnicăi Manole şi a lui Vladimir Ţurcan în funcţia de judecători la Curtea Constituţională. Mai mult, premierul chiar spune ca le-a solicitat colegilor săi sa nu voteze numiri politice.

Declaraţiile au fost făcute în contextul în care colegul său de bloc, deputatul ACUM, Lilian Carp, acuză că numirea membrilor Curţii Constituţionale a avut loc pe la miez de noapte în subsoluri.

"Domnul Carp ştie mai bine cum s-a întâmplat pentru că a fost în sală şi a votat. Eu nu le-am cerut colegilor mei să voteze pentru numiri politice la Curtea Constituţională. Noi cu toţii ne dorim ca preşedintele acestei Curţi să facă un pas în întâmpinarea cetăţenilor şi să cedeze locul unei persoane care nu are un trecut politic", a spus premierul, Maia Sandu.



Maia Sandu mai spune că nu poartă nicio vină nici pentru numirea fostului secretar general al Aparatului preşedintelui Igor Dodon, Ruslan Flocea, în fruntea CNA, în urma unui concurs organizat de Parlament.



"Blocul ACUM are în această comisiei doar doi membri şi rezultatul a fost cel care a fost", a spus premierul, Maia Sandu.



Răspunsul vine în contextul acuzaţiilor făcute tot de deputatul Lilian Carp, potrivit căruia, numirea a fost una ilegală. Parlamentarul a scris despre asta pe facebook, iar ulterior a confirmat acest lucru şi în cadrul emisiunii "Principii" de la PRIME.



"Dacă analizăm, vedem că unii dintre membrii comisiei din partea PSRM au acordat note mari şi au dat note mici celorlalţi concurenti, chiar nota 2 celor pe care îi priveau drept concurenţi. Consider că un astfel de concurs nu poate avea loc", a spus deputat "ACUM", Lilian Carp.



Amintim că, după numirea lui Ruslan Flocea în funcţia de director la CNA, mai mulţi politicieni, dar şi societatea civilă au declarat că CNA a fost pus la cheremul lui Igor Dodon. Asta deoarece, Flocea este fostul său consilier prezidenţial şi fostul secretar general al Aparatului preşedintelui Dodon. Alegerea pe criterii politice a lui Focea a fost recunoscută şi de partenerii de alianţă ai lui Dodon.



Cât despre numirile la Curtea Constituţională, precizăm că exponentul PSRM, Vladimir Ţurcan, a fost ales preşedinte al Înaltei Curţi la doar câteva zile după ce Parlamentul a ignorat rezultatele concursului privind funcţia de judecător, la care Ţurcan nici măcar nu a participat. Fostul deputat socialist a ajuns la şefia Curţii cu votul secret al majorităţii magistraţilor. Anterior, liderul PPDA, Andrei Năstase, a recunoscut că i-a dat indicaţii Domnicăi Manole să nu candideze la funcţia de preşedinte, iar Manole le-a respectat. În acelaşi timp, magistratul Liuba Şova, desemnată de Guvern, a dezvăluit că a primit un mesaj în care i s-a sugerat să-l voteze pe fostul socialist Vladimir Ţurcan. Recent, deputatul PPDA, Octavian Ţîcu, a declarat că liderii alianţei ACUM - PSRM au avut o înţelegere prin care Vladimir Ţurcan şi Domnica Manole nu trebuiau să ajungă în fruntea Curţii Constituţionale. Potrivit parlamentarului, socialiştii au încălcat înţelegerea convenită. Liderul informal al socialiştilor, preşedintele Igor Dodon, a negat cele declarate de Ţîcu.