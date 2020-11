Sandu, despre Dodon: Maximum ce poate să facă la conferințe internaționale sunt selfie-urile

Are credibilitate externă și poate negocia sume importante pentru investiții în Republica Moldova, iar maximum ce poate să facă Igor Dodon la întrunirile internaționale este să îl pândească pe președintele Macron când acesta este la veceu și să facă un selfie. Declarația a fost făcută de candidatul PAS la alegerile prezidențiale, Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova.



"Satele noastre dispar din cauza sărăciei. Avem nevoie de investiții serioase în sate și până punem economia pe picioare, pentru că economia este într-o stare foarte proastă, trebuie ajutată să se recupereze, e bine să aducem resurse externe.



Eu pot să aduc resurse externe și asta am făcut în cele cinci luni cât am fost la Guvern. Atunci am negociat un program pentru satele din Republica Moldova. Acest program a fost aprobat și eu mă angajez să negociez în calitate de conducător de stat, folosind credibilitatea mea, dar eu am credibilitate în afara țării, să negociez sume importante pentru investiții în satele din Republica Moldova.



Igor Dodon nu poate să facă asta, el maximum ce poate este să meargă la niște întruniri internaționale, să îl pândească pe președintele Macron sau pe altul când acesta iese afară și să facă un selfie. Asta a făcut el. Eu am credibilitate pe extern și o să aduc ajutoare în Republica Moldova", a declarat Maia Sandu.



Publika.md amintește că Maia Sandu şi Igor Dodon vor lupta în turul doi al alegerilor prezidențiale. Potrivit datelor preliminare oferite de CEC, după procesarea a 100% din voturi, candidatul PAS a acumulat 36,16 la sută din sufragii, iar Dodon 32,61 procente.